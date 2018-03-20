Dünyanın Son Erkek Kuzey Beyaz Gergedanı Öldü

Vahşi yaşamın içinde doğan dünyanın sonuncu erkek kuzey beyaz gergedanı öldü.

Kenya’daki Ol Pejeta Doğal Yaşamı Koruma Alanı’nda bulunan 45 yaşındaki Sudan’ın yaşamına, yaşından kaynaklanan sağlık sorunlarının artması nedeniyle iğneyle son verildi.

Binlerce ziyaretçinin sevgilisi haline gelen Sudan, nesli tükenen türleri kurtarmak için yapılan hummalı bir çalışma sonucunda hayata kazandırılmıştı.

Sudan, Kenya’daki Ol Pejeta koruma alanına nakledilmeden önce Çek Cumhuriyeti’ndeki Dver Kralove Hayvanat Bahçesi’ndeydi. Sudan, Kenya’nın başkenti Nairobi’nin 250 kilometre kuzeyindeki koruma alanında kendi türündeki son iki dişi gergedan 27 yaşındaki Najin ve 17 yaşındaki Fatu’yla birlikte yaşıyordu.

Doğal yaşamı koruma uzmanları beyaz gergedanın doğal yollarla çiftleşmesi için her yolu denediler, ancak başarılı olamadılar.

Ol Pejeta’dan yapılan açıklamada Sudan’dan genetik numune alındığı, bu numunenin gelecekte kuzey beyaz gergedanının yeniden üremesinde kullanılabileceği belirtildi. Bilimadamlari ayrıca tüp bebek yönteminin üzerinde çalışıyor.

Sahra Altı Afrikası’nda çok sayıda güney beyaz gergedanı yaşamını sürdürüyor. Ancak on yıllardır devam eden ruhsatsız avlanma kuzey beyaz gergedanların neslinin tükenmesine yol açtı.

Avcılar kuzey beyaz gergedan boynuzlarını kilosu 50 bin dolara satıyor. Bu da onları altından daha değerli hale getiriyor. Kenya’da 1970’lerde 20 bin gergedan yaşıyordu. Bu rakam 1990’larda ise 400’e indi.

Şu an ise Kenya’da 650 kadar çoğu siyah gergedan yaşıyor.