Dünyanın üçte birinde demokrasi geriliyor

Gerilemenin gözlendiği 2.6 milyar insanın yaşadığı 24 ülkeden biri de Türkiye.Dünya nüfusunun üçte biri demokrasinin gerilemekte olduğu ülkelerde yaşıyor. Bu tespit, Amerika Birleşik Devletleri'nde akademik çalışmalar yayımlayan Democratization dergisinde yer aldı.

Araştırmada "2017 yılı itibarıyla dünyada çoğu insan demokrasilerde yaşıyor. Ancak, 2.6 milyar kişiye ev sahipliği yapan 24 ülkede gerileme var" ifadesi bulunuyor. Türkiye, Hindistan, Brezilya, Polonya, Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri demokrasi alanında gerilemenin yaşandığı ülkeler arasında sıralanıyor.

Araştırmaya göre, otokratik yönetime doğru sürükleniş, özellikle yürütme üzerindeki kontrolün azaldığı Batı Avrupa, Doğu Avrupa ve ABD gibi demokratik bölgelerde görülüyor. Araştırmanın temelini, yaklaşık üç bin uzmanın bilgi sağladığı "Varieties of Democracy" adlı küresel çaptaki çalışmadan elde edilen veriler oluşturuyor.

Araştırmada imzası bulunan isimler arasında yer alan Göteborg Üniversitesi'nden siyaset bilimci Anna Luhrmann, "Basın özgürlüğü, ifade özgürlüğü ve hukukun üstünlüğü alanında büyük gerileme var. Bu eğilim, seçimlerin daha da anlamsız hâle gelmesine neden oluyor" diyor.