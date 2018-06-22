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Dünyanın üçte birinde demokrasi geriliyor

22.06.2018 11:55 | Son Güncelleme

Yapılan araştırmaya göre dünya nüfusunun üçte biri demokrasinin gerilemekte olduğu ülkelerde yaşıyor.

Dünyanın üçte birinde demokrasi geriliyor

Gerilemenin gözlendiği 2.6 milyar insanın yaşadığı 24 ülkeden biri de Türkiye.Dünya nüfusunun üçte biri demokrasinin gerilemekte olduğu ülkelerde yaşıyor. Bu tespit, Amerika Birleşik Devletleri'nde akademik çalışmalar yayımlayan Democratization dergisinde yer aldı.

Araştırmada "2017 yılı itibarıyla dünyada çoğu insan demokrasilerde yaşıyor. Ancak, 2.6 milyar kişiye ev sahipliği yapan 24 ülkede gerileme var" ifadesi bulunuyor. Türkiye, Hindistan, Brezilya, Polonya, Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri demokrasi alanında gerilemenin yaşandığı ülkeler arasında sıralanıyor.

Araştırmaya göre, otokratik yönetime doğru sürükleniş, özellikle yürütme üzerindeki kontrolün azaldığı Batı Avrupa, Doğu Avrupa ve ABD gibi demokratik bölgelerde görülüyor. Araştırmanın temelini, yaklaşık üç bin uzmanın bilgi sağladığı "Varieties of Democracy" adlı küresel çaptaki çalışmadan elde edilen veriler oluşturuyor.

Araştırmada imzası bulunan isimler arasında yer alan Göteborg Üniversitesi'nden siyaset bilimci Anna Luhrmann, "Basın özgürlüğü, ifade özgürlüğü ve hukukun üstünlüğü alanında büyük gerileme var. Bu eğilim, seçimlerin daha da anlamsız hâle gelmesine neden oluyor" diyor.

180 ülkeyi mercek altına alan araştırmaya göre, geçtiğimiz yıl dünya nüfusunun sadece yüzde 14'ü liberal demokrasilerde yaşadı. Araştırmada tarihsel kıyaslamaya da yer verildi. Demokrasinin şu anki küresel çaptaki seviyesinin Sovyetler Birliği'nin sona erdiği 1991 yılı sonrası ile aynı olduğu belirtiliyor. Araştırmada son altı yıl içerisindeki gerilemelerle 25 yıl eskiye gidildiği vurgulanıyor.

Araştırmaya göre, bazı ülkelerde zenginlerin siyasi gücü de son yıllarda artış gösterdi. Dünya üzerinde iki milyar insanın, zengin elitlerin siyasi iktidarının son 10 yıl içerisinde daha da güçlendiği ülkelerde yaşadığına dikkat çekiliyor. Bu ülkeler arasında ABD de sıralanıyor.

Tunus'ta otokrasiden demokrasiye geçiş

2008 yılından bu yana demokrasi alanında ilerleme kaydeden ülkeler de oldu. Gelişmenin gözlendiği 17 ülke arasında Arap Baharı'nın başladığı ülke olan Tunus öne çıkıyor. Tunus'un, otokrasiden liberal demokrasiye geçiş yaptığı belirtiliyor.

Sahraaltı Afrika ülkelerinden Gine Bisav, Fildişi Sahili, Malavi ve Nijerya'nın da seçimli otoriterlikten seçimli demokrasiye geçtiği belirtiliyor.

AFP/ÖA,HS

© Deutsche Welle Türkçe

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