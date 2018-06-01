Dünyayı kandıran Ukraynalı gazeteci kendini savundu

Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki evinde öldürüldüğü açıklandıktan bir gün sonra kameraların karşısına geçerek tüm yaşananların Rusya tarafından planlanan bir suikastın önlenmesi için kurgulandığını ifşa eden Kremlin karşıtı gazeteci Arkadi Babçenko, kendisine yöneltilen eleştirilere yanıt verdi.

Ukrayna istihbarat servisinin planını ilk duyduğunda kendisinin de kuşkuları olduğunu, hatta sinirlendiğini belirten Babçenko, "Ancak suikastçının hakkımda edindiği detaylı bilgileri öğrendikten sonra fikrimi değiştirdim" dedi.

"İlk tepkim, 'Gidin işinize. Eşyalarımı toplayıp Kuzey Kutbu'na giderek ortalıktan kaybolayım' demek oldu" ifadesini kullanan 41 yaşındaki gazeteci, "Ama sonra şunu fark ettim: Nereye saklanabilirdim? Skripal da saklanmaya çalışmıştı" diye ekledi.

Hayatından duyduğu endişenin, gazetecilik etiğinin önüne geçtiğini söyleyen Babçenko, "Bu yapılanın, gazetecilere olan güveni sarstığını söyleyen herkese soruyorum: Size gelip suikasta uğrayacağınızı söylüyorlar. Benim yerimde siz olsanız ne yapardınız?" dedi.