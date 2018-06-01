HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Dünyayı kandıran Ukraynalı gazeteci kendini savundu

01.06.2018 13:40 | Son Güncelleme

Suikasta kurban gitmiş gibi gösterildiği operasyonun bir parçası olarak tüm dünyayı kandıran Ukraynalı gazeteci Arkadi Babçenko, sonunun İngiltere'de zehirlenen Skripal gibi olmaması için bu plana razı geldiğini söyledi.

Dünyayı kandıran Ukraynalı gazeteci kendini savundu

Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki evinde öldürüldüğü açıklandıktan bir gün sonra kameraların karşısına geçerek tüm yaşananların Rusya tarafından planlanan bir suikastın önlenmesi için kurgulandığını ifşa eden Kremlin karşıtı gazeteci Arkadi Babçenko, kendisine yöneltilen eleştirilere yanıt verdi.

Ukrayna istihbarat servisinin planını ilk duyduğunda kendisinin de kuşkuları olduğunu, hatta sinirlendiğini belirten Babçenko, "Ancak suikastçının hakkımda edindiği detaylı bilgileri öğrendikten sonra fikrimi değiştirdim" dedi.

"İlk tepkim, 'Gidin işinize. Eşyalarımı toplayıp Kuzey Kutbu'na giderek ortalıktan kaybolayım' demek oldu" ifadesini kullanan 41 yaşındaki gazeteci, "Ama sonra şunu fark ettim: Nereye saklanabilirdim? Skripal da saklanmaya çalışmıştı" diye ekledi.

Hayatından duyduğu endişenin, gazetecilik etiğinin önüne geçtiğini söyleyen Babçenko, "Bu yapılanın, gazetecilere olan güveni sarstığını söyleyen herkese soruyorum: Size gelip suikasta uğrayacağınızı söylüyorlar. Benim yerimde siz olsanız ne yapardınız?" dedi.

Eski Rus çifte ajan Sergey Skripal, geçen Mart ayında İngiltere'nin Salisbury kentinde, Sovyet ordusu tarafından üretilmiş olan bir tür sinir gazıyla zehirlenmişti. Uzun süre hastanede tedavi gören 66 yaşındaki Skripal, hayati tehlikeyi atlattıktan sonra geçen ay taburcu edilmişti. Skripal, Rusya'dan 2010 yılında İngiltere ile yapılan casus takası sonucunda ayrılmıştı. İngiltere Skripal'ın zehirlendiği olaydan Rusya'yı sorumlu tutarken Moskova bu suçlamayı reddediyor.

"Domuz kanı sürdüler"

Aldığı ölüm tehditleri sonrası Şubat 2017'de Rusya'dan ayrılan Babçenko, ilk olarak Çekya, ardından da İsrail'de yaşamıştı. Babçenko daha sonra ise Kiev'e taşındı. Şu an korunaklı bir yerde olduğunu ve şimdilik kendini güvende hissettiğini söyleyen Babçenko, tüm dünyanın bir günlüğüne kandırılmasına neden olan planlarının ayrıntılarını da kamuoyuyla paylaştı.

Operasyon günü, akşam saat 6 sularında bir makyaj sanatçısı Babçenko'nun evine geldi.

Kapıyı açtığında vurulmuş gibi gösterilecek olan Babçenko'ya üzerinde üç delik olan bir tişört verildi ve ölü bir insan gibi görülmesi için yere nasıl yatması gerektiği anlatıldı.

"Üzerimde gerçek domuz kanı vardı. Ağzımı, burnumu ve tişörtümdeki üç deliği bu kanla kapladılar. İşte artık ölüydüm" diyen Babçenko, geriye başta suikast planını yapanlar olmak üzere, medya ve kamuoyunu kandırmak kaldığını söyledi.

Ukraynalı gazeteci, "Eşim polisi aradı. Ambulans geldi. Ardından özel polis ekibi geldi. Hemen odaları ve merdiven boşluklarını kontrol ettiler. Filmlerdeki gibi. Operasyondan haberleri yoktu" diye konuştu. Ambulansta öldüğü açıklanan Babçenko, şovun, morg kapısı kapanana kadar sürdüğünü söyledi ve ekledi:

"Orada beni dirilttiler"

Ardından beklemeye başladığını belirten Babçenko morgda geçen anlarını ise şöyle anlattı:

"Haberleri izledim. Benim ne kadar iyi bir insan olduğumu söylerken ne kadar ileri gittiklerini seyrettim."

Bir süre sonra morgdan çıkarılırken ısrarcı bir gazeteciye yakalanmamak için büyük özen gösterdiklerini ifade eden Babçenko, "Oradan güvenli bir yere götürüldüm. Her şey bittiğinde saat sabahın 5'iydi. Artık uyuyabilirdim" diye ekledi.

Gözaltındaki şüpheli: Ben de suikasta engel olmaya çalıştım

Ukraynalı güvenlik yetkilileri, Babçenko'ya yönelik suikast planını yaptığı iddia edilen kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Ukrayna Güvenlik Servisi'nin (SBU) Başkanı Vasil Gritsak, 60 gün gözaltında kalmasına karar verilen Boris Herman adlı şüphelinin, Rusya güvenlik güçlerinden aldığı talimat doğrultusunda bir kiralık katile 40 bin dolar para ödediğini söyledi. Herman'ın, Ukrayna-Almanya ortaklığındaki bir silah imalat şirketinin başında olduğu bildirildi.

Herman ise mahkemedeki ifadesinde Rusya'dan birinin, Babçenko'nun öldürülmesi için kendisiyle temasa geçtiğini ancak bu bilgiyi Ukraynalı yetkililere ileterek suikasta engel olmaya çalıştığını savundu.

AFP,rtr/CÖ,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

PARTNERSorular keyfini kaçırdıSorular keyfini kaçırdı
Hamile kadın ile kızına yaptıkları kan dondurduHamile kadın ile kızına yaptıkları kan dondurdu
Son dakika! İspanya Başbakanı Mariano Rajoy istifa ettiSon dakika! İspanya Başbakanı Mariano Rajoy istifa etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

CHP 24 haziran seçim sonuçları ile ilgili yaptırdığı anketleri açıkladı

CHP 24 haziran seçim sonuçları ile ilgili yaptırdığı anketleri açıkladı

Son dakika! İspanya Başbakanı Mariano Rajoy istifa etti

Son dakika! İspanya Başbakanı Mariano Rajoy istifa etti

FLAŞ! Acıbadem, Fenerbahçe sponsorluğundan çekildi

FLAŞ! Acıbadem, Fenerbahçe sponsorluğundan çekildi

Bunun adı vahşet! Dayak yiyen mankeni selfie kurtardı

Bunun adı vahşet! Dayak yiyen mankeni selfie kurtardı

AK Parti'nin Giresun ve Ordu mitinglerinde alanlar boş kaldı

AK Parti'nin Giresun ve Ordu mitinglerinde alanlar boş kaldı

Nagehan Alçı'dan Muharrem İnce eleştirilerine yanıt!

Nagehan Alçı'dan Muharrem İnce eleştirilerine yanıt!

İlginizi Çekebilir

Pentagon'dan savaş ilanı gibi Çin açıklaması: ABD ordusu yok etmek konusunda oldukça deneyimlidir

Pentagon'dan savaş ilanı gibi Çin açıklaması: ABD ordusu yok etmek konusunda oldukça deneyimlidir

Yasak aşk skandalı! Aldatılan gencin intikamı acı oldu

Yasak aşk skandalı! Aldatılan gencin intikamı acı oldu

'Duşta kayıp üzerine düştüm' dedi! Gerçek ortaya çıkınca doktor bile inanmak istemedi

'Duşta kayıp üzerine düştüm' dedi! Gerçek ortaya çıkınca doktor bile inanmak istemedi

Yunanistan, Muharrem İnce haberiyle karıştı!

Yunanistan, Muharrem İnce haberiyle karıştı!

Suudi Arabistan'dan Türkiye ile kriz çıkartacak hamle! YPG/PKK ile çalışan Arap güçlere destek

Suudi Arabistan'dan Türkiye ile kriz çıkartacak hamle! YPG/PKK ile çalışan Arap güçlere destek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Almanya'da hayvanlar hayvanat bahçesinden kaçtı! Polis 'evden çıkmayın' uyarısında bulundu

Almanya'da hayvanlar hayvanat bahçesinden kaçtı! Polis 'evden çıkmayın' uyarısında bulundu

Hamile kadın ile kızına yaptıkları kan dondurdu

Hamile kadın ile kızına yaptıkları kan dondurdu

Son dakika! İspanya Başbakanı Mariano Rajoy istifa etti

Son dakika! İspanya Başbakanı Mariano Rajoy istifa etti

ABD'nin UFO programında beklenmeyen gelişme: Görünmez varlıklar, tuhaf yaratıklar...

ABD'nin UFO programında beklenmeyen gelişme: Görünmez varlıklar, tuhaf yaratıklar...

Bulgaristan'dan skandal karar!

Bulgaristan'dan skandal karar!

ABD'nin gümrük vergisi kararına tepki yağdı

ABD'nin gümrük vergisi kararına tepki yağdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.