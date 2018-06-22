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Dünyayı sarsacak açıklama! Çekilebiliriz!

DÜNYA HABERLERİ  | 22.06.2018 11:52 | Son Güncelleme

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı İran'ın önümüzdeki haftalarda nükleer anlaşmadan çekilebileceğini duyurdu.

Dünyayı sarsacak açıklama! Çekilebiliriz!

İran Dışişleri Bakan yardımcısı Abbas Arakçı nükleer anlaşmanın şu an 'yoğun bakımda' olduğunu ve Avrupa Birliği üyesi ülkelerle bir anlaşmaya varılmadığı takdirde Tahran'ın anlaşmadan çekilebileceğini söyledi.

Euronews'e röportaj veren Arakçı ayrıca İran'ın anlaşmayı korumak istediğini ancak Washington'ın anlaşmadan çekilme kararının sonuçları olarak bazı düzenlemelere ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

'ABD çekildikten sonra anlaşma dengesini kaybetti. Eğer Avrupalılar ya da diğer JCPOA katılımcıları İran'ın anlaşmaya bağlı kalmalarını istiyorlarsa, ABD'nin yokluğunu kompanse etmeliler," dedi.

ABD ANLAŞMADAN ÇEKİLMİŞTİ

8 Mayıs'ta ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında İran nükleer anlaşmasından açıkladıklarını açıklamıştı.

İngiltere ve Avrupalı müttefikleri ABD'yi anlaşmadan çekilmemesi için ikna etmeye uğraşmış, İran Cumhurbaşkanı Ruhani de Trump'a "Anlaşmadan çekilirsen pişman olursun" uyarısında bulunmuştu.

Anlaşmanın ABD için büyük bir utanç olduğu yorumunu yapan Trump İran'a yönelik yaptırımların yeniden yürürlüğe sokulacağını da söyledi.


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Anahtar Kelimeler:
İRAN nükleer anlaşma dışişleri bakan yardımcısı

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