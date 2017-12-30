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Dünyayı sarsan haber! Rus gemileri Kuzey Kore'ye taşıyor!

DÜNYA HABERLERİ | 30.12.2017 15:12 | Son Güncelleme 1 saat önce

Uluslararası ajans, BM'de alınan ambargo kararlarına rağmen Rus tankerlerinin yasaklı ülkeye petrol sevkiyatı yaptığını bildiriyor. Transfer deniz üzerinde gemiden gemiye gerçekleşti, liman belgelerine göre yalnızca 15 Ekim tarihinde Vityaz adlı gemi 1600 ton petrolle çıkış yaptı.

Dünyayı sarsan haber! Rus gemileri Kuzey Kore'ye taşıyor!

Reuters haber ajansı, füze testleriyle dünyanın ödünü koparan Kuzey Kore'ye Rus tankerlerinin uluslararası ambargoyu delerek petrol taşıdığını özel haberiyle duyurdu.

Ajansa konuşan iki Batı Avrupa güvenlik kaynağı, dünyanın en büyük ikinci petrol üreticisi Rusya'nın gemilerle Pyonyang yönetimine son aylarda en az üç kez akaryakıt götürdüğünü söyledi. Kaynaklardan biri, "Rus deniz araçları Kuzey Kore gemilerine deniz üstünde birçok noktada petrokimya ürünleri aktardı" dedi.

Tankerlerin hareketlerinin uydu görüntüleri ile tespit edildiğini dile getiren kaynaklar, Slavyanka limanını işaret ediyor. Söz konusu liman, Kuzey Kore'ye komşu Rusya kenti Vladivostok yakınlarında. Belgelere göre, 15 Ekim tarihinde Vityaz isimli tanker 1600 ton petrolle limandan ayrıldı.

Haberde Rus hükümetinin resmi olarak adım atmasa da Rus deniz araçlarının Ekim ve Kasım ayları içerisinde sefer yaptığı belirtildi. Rus tankerlerinden Ekim ayı içerisinde petrol alan Kuzey Kore gemilerinden birinin adı Sam Ma 2.

Reuters'ın haberi üzerine Rusya dışişleri ve gümrük bakanlıkları herhangi bir yorum yapmadı. Gemilerden birinin sahibi ise petrol kaçakçılığı haberlerini reddetti.

YIL SONUNDA BİR KEZ DAHA İLAN ETTİLER

Kuzey Kore resmi haber ajansı KCNA, bugün geçtiği yıl sonu duyurusunda Pyongyang yönetiminin nükleer silah geliştirmeye devam edeceğini dünyaya ilan etti.

Açıklamada Kuzey Kore'nin hedefinin kesin olduğu ve mevcut politikasında hiçbir değişiklik olmayacağı vurgulandı.

BM BU AY İÇİNDE SINIRLADI

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Aralık ayı içinde Kuzey Kore'ye petrol ihraç etmeyi tamamen yasaklayan tasarıyı kabul etmişti. Oylamada Pyongyang'ın müttefikleri Çin ve Rusya da tasarıya destek vermişti.

Güney Kore, Kuzey Kore ile petrol ticareti yapan Hong Kong bandıralı bir gemiye el koyduğunu dün açıklamıştı. 19 Ekim'de el konulan Lighthouse Winmore adlı gemide, 600 ton petrol ürünü bulunmuştu.

Akaryakıt, ağır BM yaptırımları altındaki Kuzey Kore'nin en önemli ihraç kalemini oluşturuyor. Son yaptırımlarla ülkeye yıllık 500 bin varil petrol ürünleri, 4 milyon varil de ham petrol ihracatı sınırı getirildi.

KUZEY KORE ÖFKEDEN DELİYE DÖNDÜ

2017 içerisinde 20'yi aşkın füze testi gerçekleştiren Pyongyang yönetimi, BMGK'da kabul edilen yeni yaptırımları 'savaş sebebi' olarak gördüğünü ilan etti.

Pyongyang'ın öfkesinden, BMGK'da yaptırımlara oy veren ülkeler de nasibini aldı. Bu ülkeler arasında Kuzey Kore'nin en önemli müttefikleri Rusya ve Çin de yer alıyor. Pyongyang, yaptırımlara oy verenlerin bedelini ödeyeceği ve Kuzey Kore'nin gazabıyla karşı karşıya kalacağı tehdidini savurdu.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, aralık ayı başında son kıtalararası balistik füzesini denedi ve 4 bin 475 kilometre irtifaya ulaşan füze dünyaya geri dönerek Pasifik Okyanusu'na düştü. Hwasong-15 tipi füzenin, ABD'nin başkenti Washington'ı vurma kapasitesi bulunuyor. ABD, bunun üzerine harekete geçerek son yaptırım paketini BM'ye taşıdı.

DURDURULAMIYOR

Kim'in ilk kıtalararası balistik füze denemesi ise, bu yıl Temmuz ayındaydı. Eylül ayındaki ikinci testte ateşlenen füze 3 bin 700 kilometre mesafe kat etti ve Japonya'nın üstünden geçti.

Eylül ayındaki hidrojen bombası testi de, bölgede 6.3 büyüklüğünde bir depreme yol açtı. Hidrojen bombası, birçok şehri aynı anda yok etme potansiyeline sahip.

TRUMP'IN HAYAL KIRIKLIĞI

ABD Başkanı Donald Trump, krizin başlangıcından bu yana Kim'i Çin üzerinden baskı yaparak durdurmaya çalıştı ancak bu plan başarısız oldu. Trump son olarak dün yazdığı Twitter mesajında "SUÇ ÜSTÜ yakalandı – Çin’in Kuzey Kore’ye petrolün gitmesine izin vermesinden çok büyük hayal kırıklığına uğradım. Bu, böyle devam ederse Kuzey Kore sorununa asla dostça bir çözüm bulunamaz" ifadesini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Rus Kuzey Kore Vityaz

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
Abd yapınca bir şey yok tabi
bence cek ellerini dunyadan abd
şu kuzey kore lideri keşke türkiyenin lideri olsa
enişte işini bilir.
eyyyy abd artık pilin bitiyor bunun sende farkındasın.kar yağar erir gider... sen çok bile yağdın.bükemiyeceğin bileği öptürecekler sana.her ülke artık isteği gibi top oynuyor sen artık sadece seyirci kalacaksın
kim jong yolun açık olsun ABD nin dünyada tek korkulu rüyası bir lidersin devammmmm
ey abd senin şirketler kırk kere delmiş amborgoyu o zaman amborga falan yok demekki lafta kalıyor, sende başkalarına karışamassın hadi yoluna.
Rusya doğru olanı yapmıştır.ambargo geçersiz.dir.zira dünyanın en büyül teröristi ABD. adil değil ADİ dir.ondaki güç silah kimsede yok ama kimsenin de olmasın istiyor.eğer yavrusu israili savunmayı bırakmaz devam ederse sonunda her müslüman bir nükleer silah olup bu terör devlerine atılacaktır.
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