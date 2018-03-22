Dünyayı sarsan şirketin yakınlarında bomba alarmı!

ABD başta olmak üzere pek çok ülkede seçimleri etkilediği iddia edilen Cambridge Analytica şirketinin Londra'daki ofisinin yakınlarındaki şüpheli paket, İngiliz polisini alarma geçirdi. Bölgedeki yollar kapatılırken, bina da tahliye edildi. İngiliz polisi, kimsenin yaralanmadığını açıkladı.
Londra merkezli siyasi danışmanlık şirketi Cambridge Analytica, Facebook'taki 50 milyon kişnin bilgilerini alarak ABD seçimlerini etkilediği gerekçesiyle son günlerde dünya kamuoyunun en önemli gündemlerinden birini oluşturuyor.
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