HABER

Dünyayı sarsan şirketin yakınlarında bomba alarmı!

DÜNYA HABERLERİ  | 22.03.2018 17:37 | Son Güncelleme

ABD başta olmak üzere pek çok ülkede seçimleri etkilediği iddia edilen Cambridge Analytica şirketinin Londra'daki ofisinin yakınlarındaki şüpheli paket, İngiliz polisini alarma geçirdi.

Dünyayı sarsan şirketin yakınlarında bomba alarmı!

ABD başta olmak üzere pek çok ülkede seçimleri etkilediği iddia edilen Cambridge Analytica şirketinin Londra'daki ofisinin yakınlarındaki şüpheli paket, İngiliz polisini alarma geçirdi. Bölgedeki yollar kapatılırken, bina da tahliye edildi. İngiliz polisi, kimsenin yaralanmadığını açıkladı.

Londra merkezli siyasi danışmanlık şirketi Cambridge Analytica, Facebook'taki 50 milyon kişnin bilgilerini alarak ABD seçimlerini etkilediği gerekçesiyle son günlerde dünya kamuoyunun en önemli gündemlerinden birini oluşturuyor.

5 soruda Facebook verilerini 'usulsüz kullanmakla' suçlanan Cambridge Analytica5 soruda Facebook verilerini 'usulsüz kullanmakla' suçlanan Cambridge Analytica
WhatsApp'ın kurucusu: 'Facebook'u silin'WhatsApp'ın kurucusu: 'Facebook'u silin'
Sinemada dehşet!Sinemada dehşet!
Hastanede rezalet!Hastanede rezalet!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Londra bomba şüpheli paket ingiltere

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Başbakan duyurdu! Afrin'de 3 şehit var

Son dakika! Başbakan duyurdu! Afrin'de 3 şehit var

Kar yağışı için Meteoroloji gün verdi!

Kar yağışı için Meteoroloji gün verdi!

Google'dan cinsel içerikli sitelere girenler dikkat! Google'ın size bir sürprizi var

Google'dan cinsel içerikli sitelere girenler dikkat! Google'ın size bir sürprizi var

FETÖ'nün katalogunda skandal ifade! 'Güzelleri bürokratlara veririz!

FETÖ'nün katalogunda skandal ifade! 'Güzelleri bürokratlara veririz!

Zuhal Olcay'a 10 ay hapis cezası

Zuhal Olcay'a 10 ay hapis cezası

'Yeni Torba Yasa' TBMM'de kabul edildi

'Yeni Torba Yasa' TBMM'de kabul edildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Polis o görüntüleri paylaştı! Sürücüsüz UBER aracının ölümlü kazası kamerada

Polis o görüntüleri paylaştı! Sürücüsüz UBER aracının ölümlü kazası kamerada

Asya ülkesinde korkunç kaza: 18 ölü, 33 yaralı

Asya ülkesinde korkunç kaza: 18 ölü, 33 yaralı

Filistin Başbakanı'na suikast girişiminin şüphelisi öldürüldü!

Filistin Başbakanı'na suikast girişiminin şüphelisi öldürüldü!

Son dakika! Çekya'da patlama yaşandı! Çok sayıda ölü var

Son dakika! Çekya'da patlama yaşandı! Çok sayıda ölü var

AB'den Türkiye'ye şok kınama!

AB'den Türkiye'ye şok kınama!

Erdoğan'ın korumaları hakkında karar çıktı!

Erdoğan'ın korumaları hakkında karar çıktı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.