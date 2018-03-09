DW'den Michael Knigge kararı "müttefiklere inen şamar" diye değerlendiriyor.ABD Başkanı Donald Trump ithal çelik ve alüminyuma ek koruma amaçlı gümrük vergisi koyacaklarını duyurduktan birkaç gün sonra yeni gümrük tarifeleriyle ilgili kararnameyi imzaladı. NAFTA müzakerelerinde anlaşmaya varılması şartıyla Meksika ve Kanada uygulamadan muaf tutuldu. Trump diğer ülkelere de yeni gümrük tarifeleriyle ilgili pazarlık teklifinde bulundu. Buna düpedüz şantaj denir.

Müttefiklere inen şamar

Trump'ın gümrük tarifelerinin kimi nasıl etkileyeceği şimdilik belli değil. Her halükarda Avrupa ve Asya'daki müttefikleri istisna dilemeye zorlamak ne münasiptir, ne de alicenaplıktır. Trump'ın kararı geleneksel ortakları Almanya ve Güney Kore gibi ülkelerin suratına indirilmiş tokattır. Ticaret savaşına yol açması da mümkündür.

Donald Trump, müttefiklerinin ABD Başkanına bağladıkları son umut ve güvenin altını oymuştur. Zira NATO müttefikleri ile Asyalı güvenlik ortaklarını da etkileyecek olan cezai gümrük tarifelerinin ABD'nin ulusal güvenliğini arttıracağı tezi saçmalıktır ve sadece Trump'ın seçim vaadini yerine getirme bahanesidir.