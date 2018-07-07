Durmuş Yılmaz TBMM’yi ‘Parlamenter Sistem’ Hatırlatmasıyla Açtı

Yılmaz, parlamentoyu açış konuşmasında Türkiye’nin geçiş yaptığı Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde TBMM’nin kısıtlanmış yetkilerine dikkat çekti. TBMM’nin pek çok denetim yetkisinin elinden alındığını anlatan muhalefet partisi milletvekilinin, yine de kuvvetler ayrılığı açısından TBMM’nin önemli görevini milletvekillerine anımsatması göze çarptı.

Temmuz 1938 doğum tarihiyle “en yaşlı üye” sıfatına sahip CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, sağlık sorunları dolayısıyla TBMM’nin bugünkü yeni dönem açılışında, yer alamadı. Baykal’ın katılamayacağına ortaya çıkınca ikinci en yaşlı üye olarak Mart 1947 doğumlu İyi Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz’ın geçici başkanlığı yapması kesinleşti. Meclis geleneği uyarınca Yılmaz, TBMM Başkanı seçilinceye kadar oturumları yönetecek.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 27. Dönemi açılış konuşmasını yapan Meclis Geçici Başkanı Durmuş Yılmaz parlamenter sistemdeki denetim araçlarına artık sahip olmayan Meclis’in yine de denetim görevini yerine getirmesi gerektiğini söyledi.

Yılmaz, “Hangi partiden olursak olalım, hangi ilimizi temsilen burada bulunursak bulunalım hepimizin Anayasa'mızda sınırları, özellikleri belirlenmiş Türkiye Cumhuriyeti devletine sahip çıkmak, onun sonsuza kadar yaşamasını temin etmek gibi bir ideal ve hedefimizin bulunduğuna inanıyorum” diyerek milletvekillerine çağrısını anlattı. Yılmaz, “Saygıdeğer milletvekilleri, bilindiği üzere anayasaların varlık nedeni devlet iktidarını sınırlandırmak ve devlet karşısında yurttaşların hak ve hürriyetlerini güvence altına almaktır. Parlamenter sistemde bu güvence yasama organının yürütme erkini kontrol ve denetimiyle sağlanır. 27'nci Yasama Dönemi’yle birlikte ülkemiz Cumhurbaşkanlığı hükûmet sistemi dönemine geçmektedir. Bu sistemde yazılı soru önergesi hariç artık güvenoyu, bütçe hakkı, sözlü soru önergeleri gibi güçlü kuvvetler ayrılığı sisteminin doğal sonucu olan denetim araçları yoktur. Bununla beraber Anayasa’mızın 104’üncü maddesinde de düzenlendiği şekliyle ister parlamenter sistemden ister Cumhurbaşkanlığı hükûmet sisteminden söz edilsin demokratik rejimlerin ve demokratik hukuk düzenlerinin değişmez ve mutlak bir temeli vardır. Buna göre, normlar hiyerarşisinde yasama organının çıkardığı Anayasa’nın ve kanunların üzerinde bir kural yoktur, bununla doğrudan bağlantılı olarak yasama yetkisi asli ve geneldir. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde yasamayla yürütme erkleri arasındaki ilişki yukarıda belirlenen anayasal düzenlemeler ve uygulamada karşılaşılacak sorunlara bulunacak pratik çözümlerle şekillenecektir. Bu açıdan yüce heyetinize büyük görevler düşmektedir” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin parlamento tarihinde 600 milletvekiliyle en fazla sayıda üyeye sahip olan TBMM 27. Dönemi’nde, 7 siyasi parti temsil ediliyor. Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) açıkladığı 24 Haziran Genel Seçimleri kesin sonuçları itibariyle TBMM’de, AKP 295, CHP 146, HDP 67, MHP 49 ve İyi Parti 43 milletvekili çıkarmış görünüyordu. Ancak TBMM’deki resmi kayıtlar açısından CHP listesinden seçilen Saadet Parti (SP) kökenli 2 milletvekili kendi partilerine geri dönüş yaptı. Cihangir İslam ve Abdulkadir Karaduman, CHP’den ayrılarak TBMM’ye SP’li olduklarını bildirdi. Keza AKP listesinden seçilen Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici de, kendi partisine geçiş yaptığını TBMM’ye iletti. Dolayısıyla TBMM’deki parti sayısı bugünkü resmi açılış günü itibariyle 7’ye yükseldi. Bu tabloda, AKP 294, CHP, 144, HDP 67, MHP 49, İyi Parti 43, SP 2 ve BBP 1 milletvekiliyle Meclis’te bulunuyor.

Bu arada Demokrat Parti Genel Başkanı iken İyi Parti listesinden Afyonkarahisar Milletvekili seçilen Gültekin Uysal ise, partisine henüz geri dönüş yapmadı. Uysal, İyi Parti vekili olarak yemin etti.

​Engelli vekiller ile yemin töreni başladı

TBMM açış töreninde, İYİ Partili Yılmaz, kendisi yemin ettikten sonra engelli vekilleri kürsüye davet etti. Bu çerçevede, HDP İstanbul Milletvekili Musa Piroğlu ve AKP Hakkari Milletvekili Husret Dinç sırasıyla yemin ettiler.

Sonrasında mazereti nedeniyle törenden erken ayrılacağını önceden TBMM Başkanlığı’na bildirmiş vekiller yemin etmeleri için kürsüye çağrıldı. Bu kapsamda, ilk önce AKP İzmir Milletvekili olarak seçilen Binali Yıldırım yemin etti.

