Durum daha da zorlaşacak

Bir tweet ile görevden almak. ABD Başkanının Rex Tillerson'u görevden alma şekli incitici nitelikte oldu. Saygısızca ve onur kırıcı. Aylardan beri Rex Tillerson’ın ne zaman gideceği yönünde tahminler yürütülüyordu. Ancak bunun tam da şimdi olması, ABD'ye zarar verecek.

Rex Tillerson, diplomat olarak pek deneyimli değildi ve bakanlık içinde çok dostu yoktu ama uluslararası düzeyde saygı kazanmıştı. Ilımlı bir çizgi izlemesi ve Kuzey Kore, İran gibi konularda Başkana itiraz etmesi, Trump'ı defalarca öfkelendirmişti.

Başkan Trump, Beyaz Saray'da kendisi gibi bir "dahi” olduğu sürece ABD'nin hükümete ihtiyacı olmadığı mesajını sıkça vermişti. Sonuçta en önemlisi kendisinin varlığıydı. Bu Başkanda, megalomani ve saflık bir arada bulunuyor.

"Önce Amerika”ya destek

Donald Trump, Mike Pompeo ile dışişleri bakanlığına Başkanın taleplerini ve "Önce Amerika” politikasını hayata geçirecek muhafazakar bir isim yerleştirmiş oldu. Rex Tillerson, Paris İklim Anlaşması'ndan çıkılmasına karşıydı. Pompeo ise iklim değişikliğine inanmıyor. Aynı Trump gibi.