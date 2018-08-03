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Dürzilerin 'ırkçı devlet' nitelendirmesine kızan Netanyahu, toplantıyı yarıda bıraktı

DÜNYA HABERLERİ  | 03.08.2018 00:28 | Son Güncelleme

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun İsrail'in ırkçı ve ayrımcı bir devlet olduğunu belirten Dürzilerin önde gelenleriyle yaptığı toplantıyı yarıda bıraktığı bildirildi.

Dürzilerin 'ırkçı devlet' nitelendirmesine kızan Netanyahu, toplantıyı yarıda bıraktı

İsrail medyasında yer alan haberlere göre, Netanyahu, "Yahudi ulus devlet yasası" hakkındaki fikir ayrılıklarına son vermek amacıyla çözüm önerilerini görüşmek ve tartışmak için İsrail'deki Dürzi liderlerle bir araya geldi.

Dürzi liderlerin İsrail'i ırkçı ve ayrımcı bir devlet olarak nitelendirmesine kızan Netanyahu'nun toplantıyı yarıda bıraktığı aktarıldı.

Son günlerde Yahudi ulus devlet yasası nedeniyle 3 Dürzi kökenli asker İsrail ordusundan istifa etmişti.

İSRAİL’DEKİ DÜRZİLER

İsrail’in Yahudi ulus devlet yasası, ülkedeki Dürzi Arap topluluğunu kızdırarak, kuruluşundan bu yana soydaşları Filistinlilerin aksine İsrail’e tam sadakatle büyük hizmetler veren bu kesime büyük darbe indirmiş oldu.

Ülkenin kuzeyinde yoğun bir şekilde yaşamlarını sürdüren, varlığını İsrail’in varlığına bağlayan Dürziler, yıllar boyunca “kan kardeşi” muamelesi göstererek, hiçbir hizmette kusur etmediği “devletleri” tarafından mahrum bırakılmış ve izole edilmiş bir duruma düşürüldü.

Kudüs merkezli resmi İsrail Merkez İstatistik Bürosu’nun verilerine göre çoğunluğu ülkenin kuzeyinde yaşayan Dürzi nüfusun sayısı 130 bini aşıyor.

İsrail’in yaklaşık 9 milyonluk nüfusunun yüzde 1,7’sini oluşturan Dürziler, İsrail vatandaşı Filistinlilerin oluşturduğu 2 milyonu aşkın Arap nüfusunun da yüzde 8’ine tekabül ediyor.

Anadilleri Arapça olan Dürziler, İsrail Dışişleri Bakanlığı’nın internet sitesinde, “Dürzi topluluğun İsrail için ülkedeki azınlıklar arasında çok özel bir yeri var. Öyle ki bu topluluğun mensupları, İsrail siyaset, kamusal yaşam ve ordu alanlarında önemli görevlerde bulunur.” şeklinde tanımlanıyor.

Dışişleri Bakanlığı’nın tanımında, Dürzilerin İsrail’in kuruluşundan bu yana orduda görev aldıklarına vurgu yapılarak, “1956’da Dürzi topluluğunun lideriyle yapılan anlaşmadan sonra da Dürzi erkeklerin İsrail ordusuna katılımını zorunlu hale getiren bir yasa çıkarıldı. İşte ordudaki Dürzi Tugayı da bu şekilde doğdu.” ifadelerine yer veriliyor.

Çok azı kendini Filistin Dürzileri olarak nitelendirirken, İsrail vatandaşı Filistinlilerin aksine büyük çoğunluğu aidiyetini Tarihi Filistin toprakları üzerinde kurulan İsrail devletine bağlıyor.

Ayrıca İsrail’in kuzey bölgelerinde yaşayan İsrail Dürzileri, kendilerini önce Dürzi sonra İsrailli ve en son Arap olarak tanımlıyor. Suriye kimliğinden vazgeçmeyen ve İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri çevresinde yaşayan yaklaşık 25 bin Suriyeli Dürzinin aksine İsrail Dürzileri, İsrail’e ve kimliğine tüm sadakatiyle bağlılık gösteriyor.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu israil Dürziler

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