Düsseldorf'taki Afrin gösterisine polis müdahalesi

Olayda 10 kişi yaralandı.Düsseldorf Havalimanı'nda Türkiye'nin Afrin'e yönelik operasyonunu protesto etmek isteyen gruba polis müdahale etti. Kuzey Ren-Vestfalya Emniyet Müdürlüğü basın sözcülüğü DW Türkçe’ye yaptığı açıklamada, Afrin'e yönelik operasyonu protesto etmek isteyen bir grubun öğleden sonra Düsseldorf Havalimanı binasına girdiğini ancak gösteri için izin alınmadığını, bu nedenle polisin göstericilerden havalimanını terk etmelerini istediğini belirtti. Bazı göstericilerin polisin uyarılarını dikkate almadığını söyleyen sözcü, bunun üzerine emniyet güçleriyle göstericiler arasında gerginlik yaşandığını, polisin bazı göstericilere biber gazı ile müdahale ettiğini bildirdi.

Alman Haber Ajansı (dpa) ise polis yetkililerine dayandırdığı haberinde, havalimanında gösteri düzenlemek isteyen Kürt göstericilerle onlara tepki gösteren Türkler arasında gerginlik yaşandığını duyurdu.

10 kişi yaralandı

DW Türkçe'ye konuşan sözcü, havalimanında yaşanan arbedede 10 kişinin yaralandığını, yaralananlar arasında polis veya yolcuların da bulunup bulunmadığı konusunda henüz bilgi verilemeyeceğini belirtti. Polis havaalanında yaşanan kargaşadan sadece seyahat için bekleyen yolcuların bulunduğu bölümün etkilendiğini ancak uçuşlarda aksama yaşanmadığını kaydetti.