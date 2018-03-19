Düşük sperm sayısı sağlık sorunu habercisi olabilir

İtalya'da yapılan bir araştırmada sperm sayısı düşük olan erkeklerin ileri aşamalarda sağlık sorunları yaşama ve hastalıklara yakalanma olasılıklarının daha yüksek olduğu görüldü.

5 bin 177 erkek üzerinde yapılan araştırmada düşük sperm sayısı bulunan erkeklerin yağ, yüksek tansiyon ve kötü kolestrole sahip olmaları olasılığının yüzde 20 daha yüksek olduğunu ortaya kondu.

Bu erkeklerde ayrıca düşük testosteron hormonu görülmesi de daha yüksek olasılık.

Araştırmacılar düşük sperm sayısı olan erkeklerin diğer sağlık sorunları için test edilmesi gerektiğini söylüyor.

Bu araştırma için İtalya'da kısır çiftleri inceleyen bilim insanları sperm kalitesinin erkeklerin genel sağlığının göstergesi olup olmadığını inceledi.

Araştırma sonunda düşük sperm sayısı bulunan erkelerin benzer metabolik belirtileri olduğu bulundu. Bunlar arasında daha büyük beden kitle endeksi, yüksek tansiyon, şeker hastalığı geliştirme riski, kalp hastalıkları ve kalp krizi tehlikesi yer aldı.

Araştırmaya katılan erkeklerde diğer erkeklere kıyasla 12 kat daha az testosteron hormonu düzeyi de görüldü. Bu kas kitlesini ve kemik yoğunluğunu azaltıyor ve osteoporza neden olabiliyor.