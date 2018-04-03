Duvar Örülene Kadar Meksika Sınırını Askerler Mi Koruyacak?

ABD Başkanı Donald Trump, son günlerde Amerika-Meksika sınırına örülmesini istediği duvarla ilgili söylemini daha da sertleştirdi. Haftasonu yayınladığı Twitter mesajlarıyla Meksika’ya yüklenen Trump, Meksika’nın Honduras gibi diğer Latin Amerika ülkelerinden gelen göçmenlerin kendi toprakları üzerinden Amerika’ya yasal olmayan yollardan girmelerine göz yumduğunu öne sürdü.

Amerika ile Meksika arasındaki sınıra duvar örülmesini isteyen Başkan Trump, duvar inşa edilene kadar olan sürede sınırda güvenliği Amerikan ordusunun sağlamasını istediğini söyledi. Trump bu isteğini Baltık ülkelerinin lideriyle Beyaz Saray’da düzenlediği ortak basın toplantısında da bir kez daha gündeme getirdi.

Trump, bu önerisini Savunma Bakanı Jim Mattis’le de görüştüğünü söyledi. Trump, “Bu işi askerlerle yapacağız. Duvarı inşa edene ve sağlam bir sınır güvenliğine sahip olana kadar, sınırımızı askerlerle koruyacağız” diye konuştu. Başkan Trump’ın bunun daha önce bu seviyede yapılmadığını söylemesine karşın daha önce 2006 yılında, 6 bin Ulusal Güvenlik Muhafızı sınır güvenliğine takviyede bulunmak üzere görevlendirilmişti. Bir yıl sonra bu sayı 3 bine düşürüldü. Uygulanan değişim programıyla birlikte toplamda 29 bin Ulusal Güvenlik Muhafızı sınır hattında görev yapmış oldu.