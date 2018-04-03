Duvar Örülene Kadar Meksika Sınırını Askerler Mi Koruyacak?

ABD Başkanı Donald Trump, son günlerde Amerika-Meksika sınırına örülmesini istediği duvarla ilgili söylemini daha da sertleştirdi. Haftasonu yayınladığı Twitter mesajlarıyla Meksika’ya yüklenen Trump, Meksika’nın Honduras gibi diğer Latin Amerika ülkelerinden gelen göçmenlerin kendi toprakları üzerinden Amerika’ya yasal olmayan yollardan girmelerine göz yumduğunu öne sürdü.
Amerika ile Meksika arasındaki sınıra duvar örülmesini isteyen Başkan Trump, duvar inşa edilene kadar olan sürede sınırda güvenliği Amerikan ordusunun sağlamasını istediğini söyledi. Trump bu isteğini Baltık ülkelerinin lideriyle Beyaz Saray’da düzenlediği ortak basın toplantısında da bir kez daha gündeme getirdi.
Trump, bu önerisini Savunma Bakanı Jim Mattis’le de görüştüğünü söyledi. Trump, “Bu işi askerlerle yapacağız. Duvarı inşa edene ve sağlam bir sınır güvenliğine sahip olana kadar, sınırımızı askerlerle koruyacağız” diye konuştu. Başkan Trump’ın bunun daha önce bu seviyede yapılmadığını söylemesine karşın daha önce 2006 yılında, 6 bin Ulusal Güvenlik Muhafızı sınır güvenliğine takviyede bulunmak üzere görevlendirilmişti. Bir yıl sonra bu sayı 3 bine düşürüldü. Uygulanan değişim programıyla birlikte toplamda 29 bin Ulusal Güvenlik Muhafızı sınır hattında görev yapmış oldu.
Daha önce milyarlarca dolar tutması beklenen duvarın maliyetinin Meksika tarafından karşılanacağını söyleyen Trump, son olarak da duvarın maliyetinin Amerika Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon) bütçesinden karşılanmasını önerdi. Söz konusu duvarın örülebilmesi için gerekli bütçenin Senato ve Temsilciler Meclisi’nden geçtikten sonra Başkan’ın onayına sunulması gerekiyor. Her ne kadar her iki kanatta da Cumhuriyetçi parti çoğunlukta olsa da Trump’ın kendi partisi içerisinde de duvar projesine sıcak bakmayan çok sayıda Senatör ve Temsilciler Meclisi üyesi olması konuyu daha da tartışmalı bir hale getiriyor.
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