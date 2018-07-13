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Duyanlar inanamadı! 87 yaşında tam 127 torunu var

DÜNYA HABERLERİ  | 13.07.2018 11:26 | Son Güncelleme

Ukrayna'nın Odessa bölgesinde yaşayan 87 yaşındaki Pavel Semenyuk, 346 kişilik ailesiyle Guinness rekorlar Kitabı'na en geniş aile unvanı için başvurdu.

Duyanlar inanamadı! 87 yaşında tam 127 torunu var

Semenyuk'un 13 çocuğu, 127 torunu, 203 torun çocuğu ve 3 torunun torunu var. Emekli bir inşaat işçisi olan Semenyuk, bu kadar geniş bir aileye sahip olmanın en zor yanlarından birinin torunlarının isimlerini hatırlamak olduğunu söyledi.

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Ukrayna torun Pavel Semenyuk guiness rekor kitap

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