Duyanlar inanamadı! 87 yaşında tam 127 torunu var

Semenyuk'un 13 çocuğu, 127 torunu, 203 torun çocuğu ve 3 torunun torunu var. Emekli bir inşaat işçisi olan Semenyuk, bu kadar geniş bir aileye sahip olmanın en zor yanlarından birinin torunlarının isimlerini hatırlamak olduğunu söyledi.

