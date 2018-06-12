HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

DW İfade Özgürlüğü Ödülü Zibakalam’a verildi

12.06.2018 23:02 | Son Güncelleme

Deutsche Welle (DW) İfade Özgürlüğü Ödülü’nün bu seneki sahibi İranlı siyaset bilimci Sadegh Zibakalam ödülünü Bonn’da gerçekleşen Global Medya Forumu’ndaki törenle aldı.

DW İfade Özgürlüğü Ödülü Zibakalam’a verildi

Ödülü DW Genel Müdürü Peter Limbourg takdim etti.Deutsche Welle'nin (DW) insan hakları ve ifade özgürlüğü konularına dikkat çekmek için her yıl verdiği DW İfade Özgürlüğü Ödülü'nün sahibi bu yıl İranlı siyaset bilimci Sadegh Zibakalam oldu. DW Genel Müdürü Peter Limbourg ödülü Bonn'da düzenlenen Global Medya Forumu'nda Zibakalam'a takdim etti.

DW'ye verdiği bir mülakat nedeniyle İran'da 18 ay hapis cezası alan İranlı siyaset bilimci Zibakalam, ödül töreninde yaptığı konuşmada ödülünü “vicdan mahkumları” olarak adlandırdığı hapis yatmış İranlı aktivistlere, akademisyenlere ve sanatçılara adadığını söyledi. 1970’li yılların sonlarında başbakan yardımcılığı yapmış Abbas Amir-Entezam'a özel bir vurgu yapan Zibakalam, "Susturulmayı reddettikleri için binlerce İranlı senelerce hapis yattı. DW İfade Özgürlüğü Ödülü'mü bunlardan bir tanesine adamak istiyorum: 27 yılını hapiste geçirerek günümüz İran'ında özgürlük için verilen mücadeleyi temsil eden Abbas Amir-Entezam” dedi.

Ödül takdimi sırasında konuşan DW Genel Müdürü Limbourg da DW'nin dünya etrafındaki ifade özgürlüğü kısıtlamaları konusunda insanları bilinçlendirme görevinin olduğunu ve DW İfade Özgürlüğü Ödülü’nün bu amaca hizmet ettiğini belirtti. Limbourg, “İnsanları hapisten çıkartamayız ancak ilgiyi dünya etrafındaki insanların durumlarına çekebiliriz. Bu ödül bunu yapıyor. Biz bunu aynı zamanda 30 farklı dildeki yayınlarımızla her gün yapıyoruz” dedi.

İki yıllık "sosyal yasak"

Tahran Üniversitesi'nde siyaset bilimi profesörü olan 68 yaşındaki Zibakalam, İran'ın en tanınmış siyaset bilimcileri arasında yer alıyor. Zibakalam, DW'ye verdiği bir röportajda İran hükümetini 2017'nin sonunda çıkan toplumsal olaylar nedeniyle eleştirdiği için Nisan ayında 18 ay hapis cezasına çarptırıldı. Kararın onanması halinde sadece hapse girmekle kalmayacak olan Zibakalam, aynı zamanda söyleşi veremeyeceği, makale yayınlayamayacağı ve sosyal medyada paylaşım yapamayacağı iki yıllık bir "sosyal yasakla" da cezalandırılacak. Zibakalam kararı temyize götürdü. Temyiz mahkemesinin kararı bekleniyor.

DW'nin İfade Özgürlüğü Ödülü, insan hakları ile ifade özgürlüğünü savunma konusunda fark edilecek faaliyetlerde bulunan kişilere veya girişimlere veriliyor. Ödülün ilk verildiği yıl olan 2015'te DW İfade Özgürlüğü Ödülü'nü Suudi Arabistan'da tutuklu bulunan Suudi blogger Raif Bedevi alırken, 2016 yılında ödül dönemin Hürriyet gazetesi genel yayın yönetmeni olan Sedat Ergin'e verilmişti. 2017'de ise Beyaz Saray Muhabirleri Derneği ödüle layık görülmüştü.

DW/DÇÜ,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

PARTNERBu kadınlar bize bir mesaj mı veriyor?Bu kadınlar bize bir mesaj mı veriyor?
Seehofer Uyum Zirvesi’ne katılmayacakSeehofer Uyum Zirvesi’ne katılmayacak
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: MİT müsteşarına güvenmiyorum, saraya çalışıyorCHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: MİT müsteşarına güvenmiyorum, saraya çalışıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mediar'dan bütün hesapları değiştirecek anket! 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin en yeni anket!

Mediar'dan bütün hesapları değiştirecek anket! 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin en yeni anket!

Erdoğan'ın istihbarat iddiasına Muharrem İnce'den cevap: İstihbarat seni kandırmış

Erdoğan'ın istihbarat iddiasına Muharrem İnce'den cevap: İstihbarat seni kandırmış

Erdoğan'dan İnce'nin Diyarbakır mitingine dikkat çeken yorum

Erdoğan'dan İnce'nin Diyarbakır mitingine dikkat çeken yorum

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden UBER adımı!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden UBER adımı!

Tavuk devi Keskinoğlu’ndan konkordato başvurusu

Tavuk devi Keskinoğlu’ndan konkordato başvurusu

Çalışma Bakanın'dan son dakika emekli ikramiye açıklaması! Herkes 1000 lira aldı mı?

Çalışma Bakanın'dan son dakika emekli ikramiye açıklaması! Herkes 1000 lira aldı mı?

İlginizi Çekebilir

Almanya Türk annenin rezilliğini konuşuyor! 9 yaşındaki oğlunu pazarladı

Almanya Türk annenin rezilliğini konuşuyor! 9 yaşındaki oğlunu pazarladı

Bozuk diye çöpe atılan yumurtalardan binlerce civciv çıktı

Bozuk diye çöpe atılan yumurtalardan binlerce civciv çıktı

Kabe'de intihar!

Kabe'de intihar!

Mısır dizisinde skandal Erdoğan sahnesi

Mısır dizisinde skandal Erdoğan sahnesi

ABD, PKK/YPG'ye 250 tırla ağır silah ve zırhlı araç gönderdi

ABD, PKK/YPG'ye 250 tırla ağır silah ve zırhlı araç gönderdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Poroşenko’dan Erdoğan’a ‘Ukraynalı rehinelerin kurtarılması' için yardım çağrısı

Poroşenko’dan Erdoğan’a ‘Ukraynalı rehinelerin kurtarılması' için yardım çağrısı

Yunanistan ve Makedonya anlaştı! Makedonya’nın yeni adı belli oldu

Yunanistan ve Makedonya anlaştı! Makedonya’nın yeni adı belli oldu

Mısır Müftüsü'nden faiz fetvası: Bankadan alırsan haram değil!

Mısır Müftüsü'nden faiz fetvası: Bankadan alırsan haram değil!

ABD, PKK'lı teröristlere isyan eden köyü bombaladı

ABD, PKK'lı teröristlere isyan eden köyü bombaladı

Çin’de güvercin başlı balık yakalandı!

Çin’de güvercin başlı balık yakalandı!

Chloe Ayling'i bayıltıp kaçırdı! Bavulla manken kaçıran adamın cezası belli oldu

Chloe Ayling'i bayıltıp kaçırdı! Bavulla manken kaçıran adamın cezası belli oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.