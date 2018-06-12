DW İfade Özgürlüğü Ödülü Zibakalam’a verildi

Ödülü DW Genel Müdürü Peter Limbourg takdim etti.Deutsche Welle'nin (DW) insan hakları ve ifade özgürlüğü konularına dikkat çekmek için her yıl verdiği DW İfade Özgürlüğü Ödülü'nün sahibi bu yıl İranlı siyaset bilimci Sadegh Zibakalam oldu. DW Genel Müdürü Peter Limbourg ödülü Bonn'da düzenlenen Global Medya Forumu'nda Zibakalam'a takdim etti.

DW'ye verdiği bir mülakat nedeniyle İran'da 18 ay hapis cezası alan İranlı siyaset bilimci Zibakalam, ödül töreninde yaptığı konuşmada ödülünü “vicdan mahkumları” olarak adlandırdığı hapis yatmış İranlı aktivistlere, akademisyenlere ve sanatçılara adadığını söyledi. 1970’li yılların sonlarında başbakan yardımcılığı yapmış Abbas Amir-Entezam'a özel bir vurgu yapan Zibakalam, "Susturulmayı reddettikleri için binlerce İranlı senelerce hapis yattı. DW İfade Özgürlüğü Ödülü'mü bunlardan bir tanesine adamak istiyorum: 27 yılını hapiste geçirerek günümüz İran'ında özgürlük için verilen mücadeleyi temsil eden Abbas Amir-Entezam” dedi.

Ödül takdimi sırasında konuşan DW Genel Müdürü Limbourg da DW'nin dünya etrafındaki ifade özgürlüğü kısıtlamaları konusunda insanları bilinçlendirme görevinin olduğunu ve DW İfade Özgürlüğü Ödülü’nün bu amaca hizmet ettiğini belirtti. Limbourg, “İnsanları hapisten çıkartamayız ancak ilgiyi dünya etrafındaki insanların durumlarına çekebiliriz. Bu ödül bunu yapıyor. Biz bunu aynı zamanda 30 farklı dildeki yayınlarımızla her gün yapıyoruz” dedi.