DW muhabiri Belarus’ta gözaltına alındı

Gazeteciler, resmi haber ajansının veri bankasını yasa dışı bir şekilde kullanmakla suçlanıyor.Belarus'un başkenti Minsk'te 7 ve 8 Ağustos tarihlerinde yapılan operasyonlarla bir grup gazeteci gözaltına alındı. Bu gazeteciler arasında Deutsche Welle Rusça Servisi'nin muhabiri Paulyuk Bikovski de bulunuyor. Evinde arama yapılan Bikovski, Çarşamba sabahı Facebook profilinden yaptığı paylaşımda, “Soruşturma Komitesi bana geldi” ifadesini kullandı. Kendi de gazeteci olan eşi Volha Bikovskaya da yapılan aramayı Facebook üzerinden duyurdu. Ajans haberlerinin "çalındığı” iddia ediliyor Bir gün önce de ülkenin en tanınmış bağımsız medya kurumları arasında yer alan “tut.by” haber portalı ve “BelaPAN” adlı haber ajansının ofislerinde de arama yapılmıştı. Bikovski'nin yanı sıra "tut.by” sitesinin genel yayın yönetmeni Maria Solotova ve ekibindeki gazeteciler Anna Kaltigina ve Galina Ulasik ile "BelaPAN” haber ajansından Tatiana Korovenkova'nın da aralarında bulunduğu bağımsız gazetecilere, Belarus'taki resmi haber ajansı BelTA’nın ücrete tabi hizmetlerinden yasa dışı yollardan yararlanıldığı suçlamaları yöneltiliyor.

Deutsche Welle’ye konuşan Bikovski’nin eşi Volha Bikovskaya, yetkililerin sabah saatlerinde evlerinde yaptıkları aramada bulabildikleri bütün cihazlara el koyduklarını, tüm bilgisayar, tablet ve telefonların yanı sıra USB çubukları, diskler ve banka kartlarını da aldıklarını belirtti. Doğrudan Belarus Devlet Başkanı’na bağlı olan “Soruşturma Komitesi” tarafından yapılan aramanın yaklaşık iki saat sürdüğünü söyleyen Bikovskaya, "Daha sonra eşim Paulyuk Bikovski Komite’nin binasına götürüldü. Gözaltına alındığı sırada, yetkili memur kendisinin şu anda sadece tanık statüsünde bulunduğunu belirtti” diye konuştu. "Siyasi bir saldırı” Gazeteci Bikovskaya eşinin gözaltına alınmasının arkasında, sözde gayriresmî yollardan "BelTA” aboneliğinden yararlanmakla suçlanan bağımsız gazetecilere yönelik yürütülen siyasi bir saldırının olduğuna inanıyor. “Kanımca, eşimin, aynı benim gibi, bu olayla hiçbir ilgisi yok” diyen Bikovskaya, soruşturmanın aslında Belarus’taki bağımsız gazeteciliği hedef aldığını ve abonelikle ilişkili mali çıkarlarla bir ilgisi olmadığını vurguluyor. Bikovskaya, “Bu tamamıyla saçma bir vaka” diye ekliyor.

"Hırsızlığın hiçbir anlamı yok” Belarus İçişleri Bakanlığı, suçlamaların yöneltildiği kişilerin iki yıl zarfında yaklaşık 15 bin ajans haberini, abonelik ücreti ödemeden kullandığını iddia ediyor. Ancak "tut.by” ve diğer bağımsız medya kuruluşlarının çalışanları ajans haberlerini "çalmanın” bir anlamı olmadığını, "BelTA” haberlerinin zaten sadece ilk 15 dakika boyunca ücretli olduğunu, sonrasında herkes tarafından kullanılabildiğini belirtiyor ve tüm bir yazı işleri için aylık abone ücretinin de yaklaşık 300 euro olması nedeniyle, yasa dışı yoldan ajans haberlerini kullanmanın hiçbir manası bulunmadığını vurguluyor. Berlin gelişmeleri yakından takip ediyor Sınır Tanımayan Gazeteciler örgütü ve Avrupa Konseyi bağımsız gazetecilerin gözaltına alınmasını protesto etti ve soruşturmaların şeffaf bir şekilde yürütülmesini talep etti. Ancak Belarus Dışişleri Bakanlığı siyasi bir baskı iddiasının kesinlikle gerçeği yansıtmadığını belirterek gözaltıların "basın özgürlüğü veya bağımsız gazetecilik ile hiçbir ilgisi olmadığını” ifade etti.