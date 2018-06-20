DW muhabiri canlı yayında taciz edildi

Her şey aniden oldu: Moskova'daki Deutsche Welle muhabiri Julieth Gonzales Theran İspanyolca kanalda Rusya'daki Dünya Kupası'ndan canlı haber geçtiği sırada üzerine gelen bir adam önce onu yanağından öptü, sonra da elleri muhabirin göğsüne uzandı. Kadın muhabir bir saniye şok geçirdikten sonra haberine devam ederken, kendisini taciz adam kalabalığa karışıp kayboldu.

Gonzales Theran "Canlı yayın hazırlığı için iki saat önceden oraya gitmiştim ama hiçbir şey olmamıştı. Tam canlı yayına başladığımızda tacize uğradım. Başımı çevirdiğimde zaten sırra kadem basmıştı" dedi.

Almanya'nın ilk kadın Bundesliga hakemi Bibiane Steinhaus bu gibi olayların yabancısı olmadığını belirtti ve "Muhabirinizim durumunu anlıyorum zira bu tür saldırılar geçmişte sık sık yaşandı” dedi. Kendisinin "bu ya da buna benzer kadın düşmanı olayları yaşamadığını" belirten Steinhaus "Bu tarz bir davranış kabul edilemez" diye konuştu.

Sporda kadının işi zor

Büyük spor organizasyonlarından haber geçen muhabirler göreve hazırlıklı gidiyorlar. Deutsche Welle gibi uluslararası yayın kuruluşları ekiplerini bu gibi olaylara göre özel eğitim veriyor. Deutsche Welle de Rusya'daki turnuvadan önce muhabirlerini göze almaları gereken riskler konusunda uyarıp tehlikelere karşı duyarlı olmalarını sağlıyor.