HABER

Ebadi’den Başbakan Yıldırım’a ‘Sınır’ Güvencesi

27.03.2018 16:49 | Son Güncelleme

Irak Başbakanı Haydar El Ebadi’nin bugün Başbakan Binali Yıldırım’la telefon görüşmesinde, ordusunun “yabancı savaşçıların” Türkiye’ye karşı sınır ötesi saldırılar için Irak topraklarını kullanmasına engel olacağını söylediği bildirildi

Ebadi’den Başbakan Yıldırım’a ‘Sınır’ Güvencesi

Irak Başbakanı Haydar El Ebadi, orduya ülkenin sınırlarını tam kontrol altına alması talimatını verdiğini açıkladı. Ebadi bu açıklamayı, Türkiye’nin PKK’yı temizlemek için Irak’a sınır ötesi operasyon düzenleme tehdidi sonrasında yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan haftasonunda yaptığı açıklamada, PKK militanlarının Irak’ın kuzeyindeki Sincar ve Kandil bölgelerini boşaltmaması halinde operasyon düzenlemelerinin “kaçınılmaz” olacağını söylemişti.

Ebadi de bugün Başbakan Binali Yıldırım’la telefon görüşmesinde, ordusunun “yabancı savaşçıların” Türkiye’ye karşı sınır ötesi saldırılar için Irak topraklarını kullanmasına engel olacağını söylediğini bildirdi. Ebadi, açıklamasında, Başbakan Yıldırım’a Türkiye’ye karşı Irak toprakları üzerinden girişilebilecek her türlü “şiddeti” reddettiği mesajını verdiğini aktardı.

Açıklamaya göre, Yıldırım da Ebadi’ye Türkiye’nin “Irak hükümetinin rızası olmadan operasyon başlatmayacağı” güvencesini verdi.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hastanede ebe skandalı: Sen hamileyken kocanla yatıyordum!

Hastanede ebe skandalı: Sen hamileyken kocanla yatıyordum!

KAMU-SEN Başkanı Koncuk istifa ederek İYİ Parti'ye katıldı!

KAMU-SEN Başkanı Koncuk istifa ederek İYİ Parti'ye katıldı!

Afrin'den sonra Tel Rıfat'a da girildi! TSK ve ÖSO bölgede kontrolü sağladı

Afrin'den sonra Tel Rıfat'a da girildi! TSK ve ÖSO bölgede kontrolü sağladı

İstanbul'da hangi parti önde? İşte son anket

İstanbul'da hangi parti önde? İşte son anket

TRT Müzik kanalında Hakan Peker şoku: Canlı yayını terk etti

TRT Müzik kanalında Hakan Peker şoku: Canlı yayını terk etti

Hatay'dan kahreden şehit haberi!

Hatay'dan kahreden şehit haberi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Son dakika! NATO Rus diplomatların akreditasyonunu iptal etti

Son dakika! NATO Rus diplomatların akreditasyonunu iptal etti

Son dakika! Türkiye ile Hollanda arasında 'casus' krizi

Son dakika! Türkiye ile Hollanda arasında 'casus' krizi

Çin'den dünyaya gözdağı! Uydudan görüntülendi

Çin'den dünyaya gözdağı! Uydudan görüntülendi

Kuzey Kore lideri Kim Kim Jong-Un ile ilgili flaş iddia

Kuzey Kore lideri Kim Kim Jong-Un ile ilgili flaş iddia

Hastanede ebe skandalı: Sen hamileyken kocanla yatıyordum!

Hastanede ebe skandalı: Sen hamileyken kocanla yatıyordum!

Son dakika! Rusya'dan ABD'ye çok sert sözler

Son dakika! Rusya'dan ABD'ye çok sert sözler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.