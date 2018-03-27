Ebadi’den Başbakan Yıldırım’a ‘Sınır’ Güvencesi

Irak Başbakanı Haydar El Ebadi, orduya ülkenin sınırlarını tam kontrol altına alması talimatını verdiğini açıkladı. Ebadi bu açıklamayı, Türkiye’nin PKK’yı temizlemek için Irak’a sınır ötesi operasyon düzenleme tehdidi sonrasında yaptı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan haftasonunda yaptığı açıklamada, PKK militanlarının Irak’ın kuzeyindeki Sincar ve Kandil bölgelerini boşaltmaması halinde operasyon düzenlemelerinin “kaçınılmaz” olacağını söylemişti.
Ebadi de bugün Başbakan Binali Yıldırım’la telefon görüşmesinde, ordusunun “yabancı savaşçıların” Türkiye’ye karşı sınır ötesi saldırılar için Irak topraklarını kullanmasına engel olacağını söylediğini bildirdi. Ebadi, açıklamasında, Başbakan Yıldırım’a Türkiye’ye karşı Irak toprakları üzerinden girişilebilecek her türlü “şiddeti” reddettiği mesajını verdiğini aktardı.
Açıklamaya göre, Yıldırım da Ebadi’ye Türkiye’nin “Irak hükümetinin rızası olmadan operasyon başlatmayacağı” güvencesini verdi.
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