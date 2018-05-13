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Ebadi’nin Listesi Önde Görünüyor

13.05.2018 17:55 | Son Güncelleme

Irak’ta Cumartesi günü yapılan seçimlerin ardından bir seçim komisyonu yetkilisi ve güvenlik yetkilisi Reuters’a Başbakan Hayder El Ebadi’nin listesinin önde göründüğünü, Abadi’yi Şii din adamı Mukteda el Sadr’ın ittifakının takip ettiğini belirtti

Ebadi’nin Listesi Önde Görünüyor

Irak’ta Cumartesi günü yapılan seçimlerin ardından bir seçim komisyonu yetkilisi ve güvenlik yetkilisi Reuters’a Başbakan Hayder El Ebadi’nin listesinin önde göründüğünü, Abadi’yi Şii din adamı Mukteda el Sadr’ın ittifakının takip ettiğini belirtti.

Söz konusu kaynaklar verilerini resmi olmayan ilk sonuçlara dayandırdı.

IŞİD’in yenilgiye uğratılmasının ardından ülkede düzenlenen ilk seçimlerin kesin sonuçlarının haftanın ilk günü açıklanması bekleniyor.

Irak’ta yeni hükümetin sonuçlar belli olduktan sonra 90 gün içinde kurulması gerekiyor.

Buna göre Bağımsız Seçim Komisyonu kesin sonuçları Pazartesi günü açıklayacak.

Cumhurbaşkanı yeni seçilmiş parlamentoyu 15 gün içinde oturuma çağıracak.

Milletvekilleri ilk oturumda Meclis başkanını ve yardımcılarını seçecek.

Parlamento 30 gün içinde 3/2 çoğunlukla yeni cumhurbaşkanını seçecek.

Yeni cumhurbaşkanı da en fazla oyu alan bloğun adayına hükümeti kurma görevi verecek.

Başbakan adayının 30 gün içinde kabineyi kurması ve onay için parlamentoya sunması gerekiyor.

Eğer Parlamento başbakan adayının kabinesini onaylamassa cumhurbaşkanı 15 gün içinde bir başka kişiyi hükümeti kurmakla görevlendirecek.

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