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Ebeveynlerin Korkulu Rüyasına Son: Bu Cihazla Artık Çocuğunuzu Kaybetmeyeceksiniz

02.03.2018 03:31 | Son Güncelleme

Anne babaların en korkulu rüyası, çocuklarının kaybolmasıdır. New York’ta bir firma, çocuklarını hem yakın mesafede tutmak hem de onların özgürce oynayıp etrafı keşfetmelerine olanak tanımak isteyen anne babalar için bir çözüm geliştirdi.

Ebeveynlerin Korkulu Rüyasına Son: Bu Cihazla Artık Çocuğunuzu Kaybetmeyeceksiniz

Anne babaların en korkulu rüyası, çocuklarının kaybolmasıdır. New York’ta bir firma, çocuklarını hem yakın mesafede tutmak hem de onların özgürce oynayıp etrafı keşfetmelerine olanak tanımak isteyen anne babalar için bir çözüm geliştirdi.

Maymun adlı sensör, çocukların güvenliğini, anne babaların da içinin rahat etmesini sağlıyor.

TwinTech şirketinin geliştirdiği sensör, belirli bir sınır oluşturmak için Bluetooth bazlı “beacon” teknolojisi kullanıyor. Çocuk, sınırın dışına çıktığında akıllı telefondaki uygulamanın alarmı çalıyor.

Kim Gavin, “Bir doğumgünü partisinde çocuğum ortadan kaybolmuştu. Herkes panik içindeydi. Çocuğumun içinde bulunduğumuz çevrenin dışına çıktığını haber veren bir uygulamanın çok yararlı olacağını düşündüm. Maymun sensörü, böyle ortaya çıktı” şeklinde konuştu.

Gavin, çocuğuna sağ salim kavuşsa da böyle bir cihaza ne kadar çok ihtiyaç olduğunu farketmiş.

Gavin, maymun sensörünü telefonundaki uygulamayla eşleştirdiğini ve çocuğuna ayakkabısını giydirdiğini söylüyor. Çocuk belirlenen sınırı aştığında uygulama tam olarak alarm vermeye başlıyor. Alarmın sesi rahatça duyulacak kadar yüksek. Ayrıca telefonun titreşmesini de sağlıyor.

Alarm, anne babalara çocuklarını bir an önce bulmak için yeterli zaman veriyor.

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