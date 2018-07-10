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Savcılık itiraz etti! İsrail'le kriz kapıda...

DÜNYA HABERLERİ  | 10.07.2018 17:25 | Son Güncelleme

İsrail askeri savcılığı, mahkemenin Türk vatandaşı Ebru Özkan ile ilgili verdiği şartlı tahliye kararına itiraz etti. Özkan için mahkeme bugün şartlı tahliye kararı vermişti.

Savcılık itiraz etti! İsrail'le kriz kapıda...

Kudüs'e yaptığı ziyaretin ardından 11 Haziran'da Türkiye'ye dönmek için geldiği Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nda gözaltına alınan Ebru Özkan ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. İsrail askeri savcılığı, mahkemenin Türk vatandaşı Ebru Özkan ile ilgili verdiği şartlı tahliye kararına itiraz etti.

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EBRU ÖZKAN KİMDİR?

27 yaşındaki Ebru Özkan, sosyoloji bölümünde lisansını tamamladı. Özel bir şirkette sekreter olarak çalışan Ebru Özkan, Kudüs’ü daha önce de ziyaret etmişti. Kızının hayatından endişe eden Ebru Özkan'ın babası, diğer kızı Elif Özkan'ın Twitter hesabından bir video yayınlayarak yetkililerden yardım istemişti. Kızının daha önce de Kudüs'e iki kez gittiğini aktaran Özkan, "Kızım, Kudüs'ü çok seviyor. Hani nasıl aşık olan bir insan duramaz ya yerinde, o da öyle. Oranın halkını da seviyor, oradaki çocukları da seviyor. Oranın halkını da yalnız bırakmak istemiyor" diye konuşmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Ebru Özkan israil tutuklu Türkiye

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