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O terörist öldürüldü! Türk askerlerini öldürdüğü iddia edilen canilerden biriydi!

DÜNYA HABERLERİ  | 05.07.2018 14:46 | Son Güncelleme

Suriye'de, 2016 yılında kaçırdıkları iki Türk askerini öldürdüğü öne sürülen IŞİD'li teröristlerden 'Ebu Talha El Turki' kod adlı Talip Akkurt'un 7 Haziran'da öldürüldüğü belirtildi. PYD/YPG'li teröristlerce Deyra Zor'un Hajin kasabasında öldürüldüğü ileri sürülen Akkurt, aranan teröristler listesi mavi kategoride 1,5 milyon lira ödülle aranıyordu.

O terörist öldürüldü! Türk askerlerini öldürdüğü iddia edilen canilerden biriydi!

İngiltere'nin Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, 2016 yılında Suriye'de kaçırdıkları Türk askerleri Sefter Taş ve Fethi Şahin'in öldürülmesi olayının faili olduğu öne sürülen IŞİD'lı teröristlerden 'Ebu Talha El Turki' kod adlı Talip Akkurt'un 7 Haziran'da öldürüldüğü belirtildi.

Akkurt'un ABD'nin desteklediği terör PKK'nın Suriye uzantısı PYD/YPG'nin omurgasını oluşturduğu Demokratik Suriye Güçleri (DSG) tarafından Deyra Zor'un Hajin kasabasında öldürüldüğü öne sürüldü.

İçişleri Bakanlığı'nın Aranan Teröristler listesinde mavi ketegoride yer alan Talip Akkurt'un başına 1,5 milyon lira ödül konmuştu. Terörist Talip Akkurt'un ölümünün Amerika'daki Maryland Koordinasyon ve Analiz Merkezi de dahil olmak üzere, terörizmle ilgili birimlerce de paylaşıldığı belirtildi.

IŞİD'in kaçırdığı Türk askerleri Sefter Taş ve örgüt içerisine sızmış istihbarat elemanı olduğu ileri sürülen Fethi Şahin’i öldüren teröristlerin Hasan A., Muhittin B. ve Talip Akkurt olduğu açıklanmıştı. (DHA)

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
HANİ ÖYLE BİR ŞEY YOKTU .???
Bunun Kaç Canı Var Ki ; En Az Ayda bir defa Öldürüyorsunuz...!
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