O terörist öldürüldü! Türk askerlerini öldürdüğü iddia edilen canilerden biriydi!

İngiltere'nin Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, 2016 yılında Suriye'de kaçırdıkları Türk askerleri Sefter Taş ve Fethi Şahin'in öldürülmesi olayının faili olduğu öne sürülen IŞİD'lı teröristlerden 'Ebu Talha El Turki' kod adlı Talip Akkurt'un 7 Haziran'da öldürüldüğü belirtildi.

Akkurt'un ABD'nin desteklediği terör PKK'nın Suriye uzantısı PYD/YPG'nin omurgasını oluşturduğu Demokratik Suriye Güçleri (DSG) tarafından Deyra Zor'un Hajin kasabasında öldürüldüğü öne sürüldü.

İçişleri Bakanlığı'nın Aranan Teröristler listesinde mavi ketegoride yer alan Talip Akkurt'un başına 1,5 milyon lira ödül konmuştu. Terörist Talip Akkurt'un ölümünün Amerika'daki Maryland Koordinasyon ve Analiz Merkezi de dahil olmak üzere, terörizmle ilgili birimlerce de paylaşıldığı belirtildi.

IŞİD'in kaçırdığı Türk askerleri Sefter Taş ve örgüt içerisine sızmış istihbarat elemanı olduğu ileri sürülen Fethi Şahin’i öldüren teröristlerin Hasan A., Muhittin B. ve Talip Akkurt olduğu açıklanmıştı. (DHA)

