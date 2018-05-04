Ece Çiftçi'ye Amerika'dan Genç Liderlik Ödülü

Amerika Dışişleri Bakanlığı'nın düzenlediği ‘Gelecek Vadeden Genç Liderler’ programı, 16-24 yaşları arasında, küresel düzeyde sosyal gelişime katkıda bulunan genç liderlerin ödüllendirilmesini ve değişim programına dahil edilmesini hedefliyor.

Türkiye’den bu ödülü kazanan ilk isim Ece Çiftçi oldu. Ece Çiftçi, program kapsamında katıldığı toplantılarda, 3 milyon Suriyeli mülteciye kucak açan Türkiye’nin, sadece kendi çocukları için değil, tüm dünya çocukları için de umut olduğunu vurguladı ve SosyalBen Vakfı’nın çalışmalarını anlattı.

SosyalBen, dezavantajlı bölgelerde yaşayan 7-13 yaş arası çocukların sosyal becerilerini ve benliklerini keşfetmelerini ve geliştirmelerini amaçlayan bir sivil toplum kuruluşu.

Türkiye’de 65 ilde, 6 temsilcilik ve 350 gönüllüyle hizmet veren SosyalBen, şu ana kadar dünyada 10 farklı ülkede 18 bin öğrenciye ulaşmış.

