HABER

Economist: '24 Haziran Yeni Türkiye'nin ilk, eski cumhuriyetin son günü oldu'

29.06.2018 09:16 | Son Güncelleme

İngiltere'nin önde gelen haftalık dergilerinden Economist'te Türkiye'de geçen Pazar günü düzenlenen seçimlerle ilgili bir yazı yer aldı.

"Erdoğan, Türkiye'de yeni bir siyasi dönemi başlattı" başlığını taşıyan makalede, "'Yeni Türkiye', daha İslamcı, milliyetçi ve otoriter olacak" yorumu yapıldı.

Ankara'da AKP genel merkezinin etrafında yapılan kutlamaları anlatarak başlayan makale, "24 Haziran, İslamcı milliyetçilik ve Osmanlı nostaljisinin karışımından oluşan ve Erdoğan'ın tanımlamasıyla Yeni Türkiye'nin ilk, büyük ihtimalle Kemal Atatürk tarafından kurulan eski cumhuriyetin son günü oldu" ifadesini kullandı.

"Bağımsız olmasına rağmen adil olmayan bir seçimdi" yorumunun yapıldığı makalede Selahattin Demirtaş ve Meral Akşener'in basın organlarında yer almadığı, Muharrem İnce'nin TRT'de Erdoğan'a kıyasla çok az bir süre gösterildiği ve İnce'nin yüz binlerce kişinin gittiği son mitinginin TRT tarafından kale alınmadığı aktarıldı.

AGİT'in (Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı) raporunda seçimlere yüksek katılımın takdir edildiği, ancak Erdoğan ve AKP'nin geniş bir şekilde medyada yer aldığı, devlet kaynaklarını yanlış kullandığı, OHAL'in toplanma ve ifade özgürlüğünün kısıtlanması için kullanıldığı belirtildi.

'TÜRKİYE CİDDİ BİR ŞEKİLDE BÖLÜNDÜ'

"Erdoğan için bu zafer ülkenin kurucu babası Atatürk tarafından devreye konulan parlamenter sistemin başkanlık sistemiyle değiştirilmesi yolunda yapılan anayasa değişikliğinin son adımını oluşturuyor" denilen makalede böylece Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yürütme üzerinde bütünüyle kontrolünün olacağı aktarıldı.

Devlet Bahçeli'nin lideri olduğu MHP ile kurulan ittifakın Erdoğan'ı daha milliyetçi bir çizgiye iteceği öne sürüldü.

Erdoğan'ın OHAL'e son vermesi halinde ise "muhaliflerin peşine takılmayı bırakacağını düşünmek için bir sebep olmadığı" yorumu yapıldı.

Makalenin sonunda, "Erdoğan'ın yönetimi altındaki Türkiye, ciddi bir şekilde bölünmüş durumda. Bir tarafta kendisi için refahın, dini özgürlüğün ve ulusal gururun sembolü olan muhafazakar Müslümanlar ve milliyetçiler var. Diğer tarafta ise kendisini yozlaşmış ve baskıcı bir despot olarak gören sekülerler, liberaller, güneydoğudaki Kürtler var" ifadesine yer verildi.

PARTNER54 yaşında anne oldu54 yaşında anne oldu
Avrupa Birliği göç konusunda uzlaştı: Türkiye'ye maddi yardımın ikinci dilimi gönderilecekAvrupa Birliği göç konusunda uzlaştı: Türkiye'ye maddi yardımın ikinci dilimi gönderilecek
Almanya’da seri katil dehşeti!Almanya’da seri katil dehşeti!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Economist Cumhuriyet yeni Türkiye eski türkiye seçim Cumhurbaşkanlığı

En Çok Okunan Haberler

TSK'dan hava harekatı: Çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi!

TSK'dan hava harekatı: Çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi!

CHP'den İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya sert tepki: İç savaşın adımı atılıyor

CHP'den İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya sert tepki: İç savaşın adımı atılıyor

Volkan Demirel'in yeni adresi belli oldu

Volkan Demirel'in yeni adresi belli oldu

Burak Törer sevgilisi Gülben Ergen'le fotoğrafını paylaştı 'Tüm düşmanlarımız...'

Burak Törer sevgilisi Gülben Ergen'le fotoğrafını paylaştı 'Tüm düşmanlarımız...'

Afgan genç hayatta kalabilmek için herkesin içinde cinsel ilişkiye giriyor! Okuyunca dehşete düşeceksiniz

Afgan genç hayatta kalabilmek için herkesin içinde cinsel ilişkiye giriyor! Okuyunca dehşete düşeceksiniz

Son dakika! Eren Erdem gözaltına alındı

Son dakika! Eren Erdem gözaltına alındı

İlginizi Çekebilir

Afgan genç hayatta kalabilmek için herkesin içinde cinsel ilişkiye giriyor! Okuyunca dehşete düşeceksiniz

Afgan genç hayatta kalabilmek için herkesin içinde cinsel ilişkiye giriyor! Okuyunca dehşete düşeceksiniz

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'dan Türkiye açıklaması

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'dan Türkiye açıklaması

Dünya şokta! ABD Başkanı Trump geri adım attı

Dünya şokta! ABD Başkanı Trump geri adım attı

Hindistan'da ilginç olay! Düğünden bir hafta sonra şok yaşadı: Evlendiği kadın...

Hindistan'da ilginç olay! Düğünden bir hafta sonra şok yaşadı: Evlendiği kadın...

Seçimlerden hemen sonra ABD'den Türkiye'ye tehdit gibi açıklama

Seçimlerden hemen sonra ABD'den Türkiye'ye tehdit gibi açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Washington Post: "Trump, Macron'a 'Neden Avrupa Birliği'nden ayrılmıyorsunuz ki?' diye sordu"

Washington Post: "Trump, Macron'a 'Neden Avrupa Birliği'nden ayrılmıyorsunuz ki?' diye sordu"

Avrupa Birliği göç konusunda uzlaştı: Türkiye'ye maddi yardımın ikinci dilimi gönderilecek

Avrupa Birliği göç konusunda uzlaştı: Türkiye'ye maddi yardımın ikinci dilimi gönderilecek

Almanya’da seri katil dehşeti!

Almanya’da seri katil dehşeti!

AB Liderler Zirvesi'ne sunulan 'göçmen planı' büyük tepki çekti

AB Liderler Zirvesi'ne sunulan 'göçmen planı' büyük tepki çekti

ABD'den Türkiye'ye seyahat uyarısı: Bazı bölgelerde riskler arttı

ABD'den Türkiye'ye seyahat uyarısı: Bazı bölgelerde riskler arttı

ABD'de gazete binasına silahlı saldırı

ABD'de gazete binasına silahlı saldırı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.