Economist: '24 Haziran Yeni Türkiye'nin ilk, eski cumhuriyetin son günü oldu'

İngiltere'nin önde gelen haftalık dergilerinden Economist'te Türkiye'de geçen Pazar günü düzenlenen seçimlerle ilgili bir yazı yer aldı.

"Erdoğan, Türkiye'de yeni bir siyasi dönemi başlattı" başlığını taşıyan makalede, "'Yeni Türkiye', daha İslamcı, milliyetçi ve otoriter olacak" yorumu yapıldı.

Ankara'da AKP genel merkezinin etrafında yapılan kutlamaları anlatarak başlayan makale, "24 Haziran, İslamcı milliyetçilik ve Osmanlı nostaljisinin karışımından oluşan ve Erdoğan'ın tanımlamasıyla Yeni Türkiye'nin ilk, büyük ihtimalle Kemal Atatürk tarafından kurulan eski cumhuriyetin son günü oldu" ifadesini kullandı.

"Bağımsız olmasına rağmen adil olmayan bir seçimdi" yorumunun yapıldığı makalede Selahattin Demirtaş ve Meral Akşener'in basın organlarında yer almadığı, Muharrem İnce'nin TRT'de Erdoğan'a kıyasla çok az bir süre gösterildiği ve İnce'nin yüz binlerce kişinin gittiği son mitinginin TRT tarafından kale alınmadığı aktarıldı.

AGİT'in (Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı) raporunda seçimlere yüksek katılımın takdir edildiği, ancak Erdoğan ve AKP'nin geniş bir şekilde medyada yer aldığı, devlet kaynaklarını yanlış kullandığı, OHAL'in toplanma ve ifade özgürlüğünün kısıtlanması için kullanıldığı belirtildi.