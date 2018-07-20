Economist: Afrin halkı Türk askerinden memnun, ÖSO'dan şikâyetçi

İngiltere'nin önde gelen haftalık ekonomi dergilerinden Economist, "Türkiye, Afrin'de barışı korumakta zorlanıyor" başlığıyla yayımladığı makalede, Afrin halkının Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) bağlı askerlerinden memnun olduğunu ancak ordunun desteklediği 'Türkmen ve Arap militanlardan' işe şikâyet ettiklerini yazıyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) Mart ayında düzenlenen operasyon sonucunda Afrin kent merkezini ele geçirmişti.

Makalede şu ifadeler var: "Türkiye Afrin'i teröristlerden kurtardığını savunuyor ve okullar, hastaneler açmakla övünüyor. Ama halk tam olarak minnettarlık duymuyor. Bir Kürt tüccar, İslamcı militanlara atfen 'Türk askerleri iyi davranıyorlar. Ama sakallı olanlar büyük sorun. Çok fazla çaldılar' dedi."

Economist, Türk ordusu ve desteklediği birliklerin Afrin'e girmesiyle 100 binden fazla sivilin ve çok sayıda YPG'linin kentten kaçtığını da hatırlatıyor ve şöyle devam ediyor:

"Türkler, Afrin'i ilhak etme planları olmadığını ısrarla söylüyor ve Suriye savaşı bittiğinde de Afrin'den çekilecekleri sözünü veriyor. Ama işgalle gelen değişiklikleri telafi etmek zor olabilir."