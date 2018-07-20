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Economist: Afrin halkı Türk askerinden memnun, ÖSO'dan şikâyetçi

20.07.2018 05:33 | Son Güncelleme

İngiltere'nin önde gelen haftalık ekonomi dergilerinden The Economist, "Türkiye, Afrin'de barışı korumakta zorlanıyor" başlığıyla yayımladığı makalede, Afrin halkının Türk askerinden memnun olduğunu, ordunun desteklediği ÖSO mensuplarından ise şikâyetçi olduklarını yazıyor. Bir Kürt tüccar, "Türk askerleri bize iyi davranıyor. Ancak sakallı olanlar büyük bir dert. Çok fazla şey çaldılar" diyor.

Economist: Afrin halkı Türk askerinden memnun, ÖSO'dan şikâyetçi

İngiltere'nin önde gelen haftalık ekonomi dergilerinden Economist, "Türkiye, Afrin'de barışı korumakta zorlanıyor" başlığıyla yayımladığı makalede, Afrin halkının Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) bağlı askerlerinden memnun olduğunu ancak ordunun desteklediği 'Türkmen ve Arap militanlardan' işe şikâyet ettiklerini yazıyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) Mart ayında düzenlenen operasyon sonucunda Afrin kent merkezini ele geçirmişti.

Makalede şu ifadeler var: "Türkiye Afrin'i teröristlerden kurtardığını savunuyor ve okullar, hastaneler açmakla övünüyor. Ama halk tam olarak minnettarlık duymuyor. Bir Kürt tüccar, İslamcı militanlara atfen 'Türk askerleri iyi davranıyorlar. Ama sakallı olanlar büyük sorun. Çok fazla çaldılar' dedi."

Economist, Türk ordusu ve desteklediği birliklerin Afrin'e girmesiyle 100 binden fazla sivilin ve çok sayıda YPG'linin kentten kaçtığını da hatırlatıyor ve şöyle devam ediyor:

"Türkler, Afrin'i ilhak etme planları olmadığını ısrarla söylüyor ve Suriye savaşı bittiğinde de Afrin'den çekilecekleri sözünü veriyor. Ama işgalle gelen değişiklikleri telafi etmek zor olabilir."

"Türk bakanlar Afrin'in ülkelerindeki 400 bin Suriyeli Kürt mülteci için bir mıknatıs olabileceğini söylüyor. Ama bölgeye akın edenlerin çoğu Arap. (YPG'nin de yerinden edilen Kürtlerin evlerine dönmesini engelleyerek yardımcı olmadığına dair haberler var.)"

"Türk yetkililerin organize ettiği bir ziyarette Economist muhabiri, Suriye ve Rusya'nın savaş uçaklarıyla bombalanıp yerle bir edilen Şam'ın Guta mahallesinden gelen göçmenlerle görüştü. Bir insanlık ızdırabı dalgasını bir diğeri izliyordu."

'Türkler bu canavarları evlerine göndermeli'

Economist, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın YPG ile mücadeleyi Suriye'nin diğer bölgelerine taşımayı istediğini hatırlatıp bu durumun da Erdoğan'ın, IŞİD'e karşı Kürtlerle ortaklık yapan Amerika'yla ters düşmesine neden olduğunu belirtiyor.

Dergi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu yılbaşında dile getirdiği "Bizim tüm müttefiklerimize, dostlarımıza söylediğimiz söyleyeceğimiz şudur; Teröristlerle aramızda durmayın" sözlerine de yer verip "Gerilimin artması ihtimal dışı değil. Türkiye'nin müttefiki olan gruplar Suriye'nin doğusunda Amerikan askerleriyle çatıştı" diyor.

ABD ile Türkiye arasındaki gerilimin son dönemde dindiğine de dikkat çeken Economist, Türkiye'nin baskısıyla Amerikalıların YPG'yi Menbic'ten çıkmaya ikna ettiğini, iki ülkenin devriye görevlerinin koordinasyonunda da uzlaşıya vardığını belirtiyor.

"Türkiye, Menbic'in doğusundaki YPG silahsızlanmazsa örgüte saldırmasının an meselesi olacağını söylüyor" ifadelerinin de yer aldığı makalede, Economist'e konuşan bir Türk diplomatın da yorumu aktarılıyor:"Plan, YPG ile çatışmadan ilerlemek, ama çatışmak isterlerse çatışırız."

Afrin'de yağmalamaların arttığı ve halkın 'İslamcı bir yönetimle' idare edildiğini belirten Economist, makaleyi şöyle noktalanıyor:

"Ama Türkiye çiğneyebileceğinden fazlasını ısırmış olabilir. Afrin'de güvenlik giderek kötüleşiyor. Haziran ayındaki çifte bombalı saldırıda dokuz kişi öldü. İç çatışma ve yağmalama haberleri gelmeye devam ediyor. Bir Afrinli, halkın YPG yönetiminden rahatsızlık duyduklarını ama yeni gelen isyancıların ise daha kötü olduğunu söyledi. Afrinli, 'Türkler bu canavarları evlerine göndermeli' dedi."

Economist: Afrin halkı Türk askerinden memnun, ÖSO'dan şikâyetçi

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