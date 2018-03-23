Economist: Menbiç ya çözüm olacak, ya da parlama noktası

"Afrin'deki zaferin ertesi günü Türkler, 1. Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti'nin tek büyük zaferi olan Çanakkale Savaşı'nın yıldönümünü kutluyordu. Erdoğan bu iki savaşı bir araya getirdi. Batı'yı Türkiye'ye karşı Kürt güçleri savunmakla suçladı.

"Erdoğan için daha iyi bir zamanlama olamazdı" denilen yazı, şöyle devam ediyor:

"Dün Çanakkale'de bizi esir etmeye çalışanlara derslerini vermiştik, bugün sınırlarımız boyunca kurmaya çalıştıkları terör devletiyle istiklalimiz ve istikbalimize göz dikenlere aynısını yapıyoruz."

Yazı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Afrin'in kontrol altına alınmasından bir gün sonra Çanakkale Savaşı'nın yıldönümünde Batı'ya verdiği şu mesajları hatırlatarak başlıyor:

Türkiye'nin Afrin'den sonra operasyon düzenlemesi beklenen Menbiç'te 2 bin kadar ABD askeri bulunuyor.

İngiltere'de yayımlanan haftalık Economist dergisi, Afrin kent merkezini kontrol altına alan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) ABD ile karşılaşma riskine rağmen rotasını Menbiç'e çevirmesi halinde, kentin "ya bir çözüme, ya da savaşın parlama noktasına dönüşeceğini" yazdı.

"Afrin'in alınması beklenenden daha kolaydı. Türk tankları kent merkezine geldiğinde YPG güçleri zaten erimişti. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'ne göre 200 binden fazla kent sakini kaçmıştı.

"Amerika ve Almanya Türkiye'yi Suriye'deki acıları artırmakla suçlarken, Erdoğan eleştirileri 'Tek bir sivilin burnunun kanamasına yol açmadık' sözleriyle reddetti. Türk yetkililer şimdi de Suriye'nin kuzeyi ve Irak'a, yani YPG'nin anne örgütü PKK'nın üslerine savaşı getirmeyi düşünüyor.

"Ancak Türkiye'nin planlarıyla ilgili bir sorun var: Suriyeli Kürtlerin Menbiç'ten Irak sınırına uzanan doğu kalelerinde 2 bin kadar Amerikan askeri var. Amerikan hava güçlerinin desteklediği YPG, Irak Şam İslam Devleti'ni (IŞİD) yenilginin eşiğine getirdi. Şimdi Türkiye NATO müttefiği Amerika'nın yolundan çekilmesini istiyor. Böylece en az IŞİD kadar büyük bir tehdit olarak gördüğü YPG'nin peşine düşebilecek."

Erdoğan'ın Afrin'de planı ne?

ABD ile Türkiye arasında YPG'nin Fırat nehrinin doğusuna çekilmesi konusunda bir anlaşmanın masada olabileceği belirtilen yazıda, bir başka soru ortaya atılıyor: