Economist: Türk medyası Suriye'deki savaşı doğru olarak haberleştirmeyi göze alamıyor

İngiliz Economist dergisi bu haftaki sayısında, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'de devam eden Zeytin Dalı Harekatı'nın Türk medyasında nasıl yer aldığını inceleyen bir yazıya yer veriyor.

Makale "Medyanın ağzını bağlamak: Türkiye'de kimse Suriye'deki savaşı doğru olarak haberleştirmeyi göze alamıyor" başlığını taşıyor ve "100'den fazla gazeteci hapisteyken, haberleştirmemenin daha ihtiyatlı bir davranış olduğu' yorumu yapılıyor.

Economist'in yazısı, Afrin'deki harekatın başlangıcında, Başbakan Binali Yıldırım'ın bir sabah ülkenin önde gelen medya temsilcierini toplayarak onlara operasyonu nasıl haberleştirmeleri gerektiğine dair talimatlar verdiği hatırlatılarak başlıyor.

"Bir katılımcının söylediğine göre muhabirlere 'Türkiye'nin ulusal çıkarlarını akıllarından çıkarmamaları' öğütlendi. Uluslararası medyada yayınlanacak olan haberlere, büyük olasılıkla 'terör propagandasına' platform oluşturacakları düşünülerek, dikkatli yaklaşılması gerektiği söylendi."

"Okuyuculara, sivillerin zarar görmemesi için ordunun azami dikkat ve özen gösterdiğinin hatırlatılması istendi. Haberlerde Türk askerlerinin IŞİD'e ek olarak Kürt güçlerle savaştığının söylenmesi gerektiği belirtildi - ancak Afrin'de IŞİD savaşçısı yok."