Economist: Türkiye ekonomisindeki hızlı büyüme sürdürülebilir mi?

Son Güncelleme 8 saat önce 05.01.2018 05:07 |8 saat önce

Haftalık Economist dergisinin yeni sayısında yayımlanan yazıda, Türk ekonomisinin 2017'de iyi büyüme rakamlarına ulaştığına ancak 2018'de yavaşlamanın kaçınılmaz göründüğü belirtildi.

AFP Haftalık Economist dergisi, bugünkü yeni sayısında Türk ekonomisideki büyümenin sürdürülebilirliğini sorgulayan bir analiz yayımladı. 'Var gücüyle çalışan Türkiye ekonomisi dünyanın en hızlı büyüyen ekonomilerinden biri. Ama bu ne kadar sürer?' başlıklı yazının başında Irak sahasına yönelik olarak lojistik alanında faaliyet yürüten Taha Kargo şirketinin sahibi Emin Taha'nın son yıllarda yaşadığı deneyime yer veriliyor. Irak'ta Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütüyle savaş ve Erbil'in referandumu sonrası Bağdat'ın Kerkük'e askeri müdahalesi nedeniyle işleri gerileyen Taha'nın, Kredi Garanti Fonu'ndan (KGF) aldığı yaklaşık 20 milyon TL'lik yardımıyla yeniden başarıyı yakaladığı ve Irak'taki birçok projesini tamamladığı aktarılıyor. '**Kredi Garanti Fonu'nun büyüme rakamlarındaki rolü büyük'** Economist 2017'de ekonominin büyümesinde kolay kredinin önemli payı olduğunu belirtiyor: "Taha'nın işleri gibi Türkiye'nin ekonomisi de sürpriz bir şekilde iyiye gidiyor. 2017'nin üçüncü çeyreğinde milli gelir yıllık yüzde 11 büyüyerek tüm büyük ülkelerden daha iyi performans sergiledi.

Getty Images"Bu kısmen, Türkiye'nin 2016'nın aynı döneminde çok kötü bir performans sergilemesiyle ilgili. Ekonomi, darbe girişiminden sonra yüzde 0.8 küçülmüştü. Ama ekonomi,büyümesini daha çok ülke çapındaki kolay kredi dalgasına borçlu. "Bu krediler şirketlere; turizmdeki sert düşüş, OHAL'in yükü ve 60 bin kişinin özgürlüğüne neden olan hükümet baskısının etkileriyle baş etmede yardımcı oluyor. Yakın zamanda genişletilen KGF ile hükümet, Taha'nınkinin de aralarında bulunduğu küçük ve ora büyüklükteki işletmelere 221 milyar TL verdi. Vergi muafiyeti ise tüketimde artışa yardımcı oldu ve bu alanda yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 11.7'lik büyüme yaşandı." '**Yüksek enflasyon hayaleti yeniden Türkiye üzerinde dolaşmaya başladı**' Economist, bununla birlikte Türk ekonomisinin genel görünümün tamamen umut verici olmadığını belirtiyor. Yazıda bu görüş, özetle şu ifadelerle temellendiriliyor: "Türkiye'nin 2016'nın sonunda 33.7 milyar dolar olan (Milli gelirinin yüzde 4.7'si) cari açığı şu anda 41.9 milyar dolara çıkmış durumda. Yabancı yatırım, on yıl öncesine kıyasla kabaca yarıya yarıya düştü. 1970'lerden 2000'lerin başına kadar Türkiye üzerinde dolanan yüksek enflasyon hayaleti, kredi artışının etkisiyle geri döndü."