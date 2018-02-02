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Economist: Türkiye ve NATO birbirinden kopuyor ama dayanışmak zorunda kalacak

02.02.2018 04:29 | Son Güncelleme

İngiltere'de yayımlanan haftalık dergi son sayısında Türkiye-NATO ilişkilerine değindi. Mevcut durumu "mutsuz bir evlilik" olarak nitelendiren Economist, Türkiye ve ittifakın birbirinden koptuğunu ancak muhtemelen yeniden dayanışmak zorunda kalacaklarını yazdı.

Economist: Türkiye ve NATO birbirinden kopuyor ama dayanışmak zorunda kalacak

İngiltere'de yayımlanan haftalık The Economist dergisi son sayısında Türkiye-NATO ilişkilerine değindi. Mevcut durumu "mutsuz bir evlilik" olarak nitelendiren dergi, Türkiye ve ittifakın birbirinden koptuğunu ancak muhtemelen yeniden dayanışmak zorunda kalacaklarını yazdı.

Dergideki yazı, "Sayın Erdoğan muhtemelen bölgeyle eskisinden daha az ilgili olan Amerika'yı sindirebileceğini hesaplıyor. Haklı olabilir ancak Suriye'de çatışan çıkarlar, Türkiye'nin NATO üyeleriyle sorunlu ilişkisinde sadece tek bir unsur" cümleleriyle başlıyor.

Yazıda 2016'daki darbe girişimi öncesi de NATO'da Türkiye'nin otoriterliğe kaydığına dair kaygılar olduğu hatırlatılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Batı'ya, Rusya lideri Vladimir Putin'inkinin aksine, samimi bulmadığı destek açıklamaları nedeniyle küskün olduğu da belirtiliyor.

"15 Temmuz darbe girişimi sonrası Fethullah Gülen ile bağlantılı oldukları şüphesiyle gözaltına alınan ya da görevden uzaklaştırılanlar arasında 11 bine yakın subay ve pilot da vardı" denilen yazı, şöyle sürüyor:

"Türk bir askeri uzmana göre Türkiye'de generallerin yüzde 38'inin görevlerine son verildi. Bu kişilerin çoğu Batı yanlısı laikler denilerek eleştirildi. NATO'da görevli 400'e yakın askeri temsilci de ya görevden alındı ya da bu kişilerden ülkelerine dönmeleri istendi. Çoğu cezaevine girmektense yurtdışına kaçtı. Onların yerini Erdoğan'a sadık ancak daha az ehil kişiler aldı.

"Bu kişilerin bazıları açıkça NATO'ya düşmanca, ittifakın karşıtlarına da sempatiyle bakıyor. NATO'nun Avrupa Müttefik Kuvvetler Komutanı Orgeneral Curtis Scaparrotti personelinin 'kalitesinin azalmasından' şikayetçi oldu."

Yazıda geçen yıl bazı Alman milletvekillerinin İncirlik ve Konya'daki üsleri ziyaretlerine izin verilmemesine, Almanların İncirlik'teki Tornado uçaklarını Ürdün'e taşımalarına, Türkiye'nin özellikle 15 Temmuz sonrası Rusya'yla sıcak ilişkilerine ve Ankara'nın Moskova'dan S-400 füze savunma sistemi satın almayı kararlaştırmasına değiniliyor. Bu sistemin NATO'nun hava savunma sistemlerine entegre edilemeyeceği eklenerek...

'TÜRKİYE EŞSİZ KONUMDA OLACAK, RUSYA İSTİFADE EDEBİLİR'

Economist'teki yazı şöyle devam ediyor:

"En fazla endişe yaratan konu ise Türkiye'nin F-35 programının da ortağı olması. Bu hayalet savaş uçakları, NATO'nun önümüzdeki 30 yıl boyunca hava muharabe kapasitesinin dayanak noktası olacak. Türkiye'ye de bu uçaklardan 116 tanesi teslim edilecek. Türkiye, hem S-400'ler hem de F-35'ler konusundaki bilgisiyle eşsiz bir konumda olacak. Rusya bu durumdan istifade edebilir.

"Amerika'da bazı ulusal güvenlik yorumcuları, ya Türkiye'nin S-400 alımını iptal etmesi ya da Ankara'ya F-35'lerden satın alamayacağının söylenmesi gerektiği görüşünde. Sonuçta karşılıklı meydan okuma Türkiye'nin NATO'dan ayrılmasına yol açabilir."

'TÜRKİYE'NİN JEOPOLİTİK ÖNEMİ HER ZAMANKİNDEN FAZLA'

Economist'e göre NATO yetkilileri her şeye rağmen Türkiye konusunda "üzülmemiş numarası yapmak için" ellerinden geleni yapıyor.

Eurosam'la da anlaşma imzalayan Türkiye'nin S-400 alımının geçici bir önlem olabileceğini söylüyor, Türkiye'nin Kabil Havaalanı'nın korunması gibi görevlerle ittifaka yükümlülüklerini yerine getirdiğini belirtiyor, Ankara'nın NATO-AB Güvenlik Anlaşması'nı engellemediğine dikkat çekiyor, Türkiye'nin "terörizm" konusundaki, kırılganlığını anlayışla karşılıyor, mülteci yükünü omuzlamasını da övüyorlar.

"Lekelenmiş demokrasi sicili, Türkiye'nin yeni bir üye olarak itifaka katılmasını önlerdi" diyen Economist, buna karşın bir ülkenin NATO üyeliğinin askıya alınması ya da ititfaktan ihraç edilmesine yönelik bir mekanizma olmadığını kaydediyor ve ekliyor:

"Zaten böyle bir mekanizma olsa da, Türkiye'nin jeopolitik önemi her zamankinden fazla."

'İKİ TARAFIN DA ÖNÜNDE FAZLA BİR SEÇENEK YOK'

Dergideki yazı şu satırlarla noktalanıyor:

"Sayın Erdoğan'ın, Rusya'nın Türkiye'yi kendi amaçlarına uygun şekilde kullandığını ve uzun vadeli bir güvenlik ortağı olarak NATO'nun alternatifinin olmadığını bildiği umuluyor. Henüz bu yönde çok az işaret olsa da, Erdoğan'ın darbe sonrasındaki paranoyasının son bulması da mümkün.

"Ancak birçok mutsuz evlilikte olduğu gibi, ortada bir gerçek var: Türkiye ve NATO'nun önünde, ne kadar endişe verici olsa da, ilişkiyi yürütmeye çalışmak dışında fazla bir seçenek yok."

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Türkiye evlilik Economist NATO

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Okuyucu Yorumları 12 yorum
Nato da rusyada cikarlarini düşünür tek care TÜRK birliği
@mah6bsddn4 tek çare nükleer silah
@mah6bsddn4 Türk birliği pek geniş bir cografya ve nüfusa hitap etmez ancak İslam birliği ile bir Osmanlı modeline gidilmesi daha olası. Geçmişte bunu başarabilen tek millet Türkler oldu. Bugünde İslam coğrafyasında etkisi devam ediyor
kimse kimseyi kandırmasın daha düne kadar topunuz çapulcuları destekliyordunuz vede yüzde yüzemindiniz ama baktınız aynen 15 temmuz dayaptırdığınız oyun ellerinizde birer birer patlıyor ve başkada çareniz kalmayınca yüzsüzler sahtekarlar güvenilmezler ucubeleri topluluğu olarak yine türkiyeye yanaşma sokulma oyunlarına şimdiden başlamışsınız utanmaz ahlaksız cüruh topluluğu cehennemin dibine kadar yolunuz olsun hepinizin
Nato ülkemize ihanet ediyor,sınırlarımızdan sızan terör insanlarımızı katlediyor,nato seyirci kalıyor,kendimizi natonun güvencesinde zannediyoruz aslında böyle bir güvencenin olmadığı anlaşılıyor,ilişkilerin bu derece laçka boyuta gelmesi çok düşündürücü,bağımsız ve bağlantısız bölge ülkeleri güvenlik blokları oluşturulmalı,doğu blokuda çare değil,yağmurdan kaçıp doluya yakalnmaya benzer.Doğu bloku batıdan daha bombok.Artık günümüzde birilerinin kucağına oturmaya gerek yok,ekonomini milli birliğini ordunu vede en önemlisi ahlakını düzelteceksin.Mevcut durumumuzda bombok.
Türk mühendisler maddenin e halini cözerek yeni bir silah ürettiler. artık konuşulanların önemi kalmadı.
Yıllardır AB nin pkk yı silah ve lojistik olarak desteklediği zaten biliniyor problem yaratan AB nin kendisi
nato yıllarca bize faydan olmadan kullanırken mutluydun? nato bize biz natoya mecburuz . bizde teknoloji onlarda karada savaşacak asker yok
ulan ne nota suymuş bize saldırı olsa gelip yardım etmeyi bırakın saldıranlara silah verirsiniz.çakallara bak hele...hangi avrupa ülkesinin askeri gelip benim için can verir hiçbiri.gelende bin tane şart ortaya koyar.kıçımdaki dona kadar alır
sonunda natodan atılacağız. rusya da pkk yı desteklediğini açıklayacak. ülkemi emperyalistlerden kurtarmak ta ezeli düşmanımız ÇİN e kalacak. yazı bir yerlere.
KÖPEKLERİNİZ YAKALANDI ARTIK ORDUYA DARBE YAPTIRMA İMKANINIZ KALMADI EHİL KİŞİLER DEDİĞİNİZ HAİNLER BU ÜLKEYE VE MİLLETE HAİNLİK YAPTILAR ARTIK TÜRKİYE KENDİ AYAKLARININ ÜSTÜNDE DURMAYA BAŞLADI ŞİMDİ BİRAZ SAGA SOLA ÇARPIP YÜRÜYOR SİZ TAM YÜRÜMEYE VE ARDINDAN KOŞMAYA BAŞLAYINCA BU ÜLKE VE MİLLET E KURDUĞUNUZ BÜTÜN TUZAKLAR BOŞA ÇIKACAK GELECEK 10 YIL TÜRK ASRI OLACAK ZALİMLERE KORKU MAZLUMLARA UMUT OLACAGIZ ZALİMLERİN TAHTLARINI BİR BİR YIKACAGIZ KIZIL ELMA ÜLKÜMÜZDEN ASLA VAZGEÇMEDİK GEÇMEYECEĞİZ
Nato bir haçlı birliği.Türkiye'nin başına gelen darbe,terör ve istikrarsızlıkların arkasında nato vardır.Bunu Türk halkı öğrendi.Natodan koptuk zaten.ama onlar menfaatleri gereği bizden ayrılamıyorlar.
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