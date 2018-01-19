Economist: Türkiye'de Diyanet siyasi İslam'a teslim oluyor

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan ifadeler sonucunda 9 yaşındaki kız çocuklarının evlenebileceğine yönelik bir anlam çıkması üzerine yaşanan tartışmalara değinen Economist, "Diyanet'in garip ve tepki toplayan açıklamalar yapmakta üstüne yok. Diyanet şimdiye kadar yeni yıl kutlamanın, piyango oynamanın, evde köpek beslemenin, Bitcoin almanın İslam'ın kurallarına aykırı olduğunu açıkladı; ya da erkekler saçlarını boyamamalı, çiftler el ele tutuşmamalı. Ancak boşanmanın mesajla olmasına onay verdi" ifadelerini kullandı.

Diyanet'in 'çocuk yaşta evlilik' ile ilgili internet sitesinde yer alan ifadelerin gelen tepkiler üzerine kaldırıldığını anlatan dergi, Diyanet'e karşı çıkanların reformdan geçmesinden yana olduğunu belirtti.

Economist makalesinde, "Son 10 yılda özellikle de 2016'daki başarısız darbe girişiminden beri Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İslami temellere dayanan partisi AKP devlet kurumları üzerindeki kontrolünü sıkılaştırdı, içeriden ve dışarıdan muhalefeti engelledi. Diyanet de bunlardan biri. Siyasi İslam'a karşı bir kontrol mekanizması olarak kurulan kurum, onun temel kurumlarından biri oldu" ifadelerine yer verdi.