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Economist: Türkiye'de Diyanet siyasi İslam'a teslim oluyor

19.01.2018 05:35 | Son Güncelleme 2 saat önce

İngiltere'nin haftalık dergisi Economist, Türkiye ile ilgili olarak bu hafta "İmamları kontrol altına almak: Türkiye'de Diyanet siyasi İslam'a teslim oluyor" adında bir makale yayımladı. Makalede, "Siyasi İslam'a karşı bir kontrol mekanizması olarak kurulan Diyanet, onun temel kurumlarından biri oldu" yorumu yer alıyor.

Economist: Türkiye'de Diyanet siyasi İslam'a teslim oluyor

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan ifadeler sonucunda 9 yaşındaki kız çocuklarının evlenebileceğine yönelik bir anlam çıkması üzerine yaşanan tartışmalara değinen Economist, "Diyanet'in garip ve tepki toplayan açıklamalar yapmakta üstüne yok. Diyanet şimdiye kadar yeni yıl kutlamanın, piyango oynamanın, evde köpek beslemenin, Bitcoin almanın İslam'ın kurallarına aykırı olduğunu açıkladı; ya da erkekler saçlarını boyamamalı, çiftler el ele tutuşmamalı. Ancak boşanmanın mesajla olmasına onay verdi" ifadelerini kullandı.

Diyanet'in 'çocuk yaşta evlilik' ile ilgili internet sitesinde yer alan ifadelerin gelen tepkiler üzerine kaldırıldığını anlatan dergi, Diyanet'e karşı çıkanların reformdan geçmesinden yana olduğunu belirtti.

Economist makalesinde, "Son 10 yılda özellikle de 2016'daki başarısız darbe girişiminden beri Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İslami temellere dayanan partisi AKP devlet kurumları üzerindeki kontrolünü sıkılaştırdı, içeriden ve dışarıdan muhalefeti engelledi. Diyanet de bunlardan biri. Siyasi İslam'a karşı bir kontrol mekanizması olarak kurulan kurum, onun temel kurumlarından biri oldu" ifadelerine yer verdi.

Diyanet’e göre 9 yaşına giren kız evlenebilir

'DAHA AZ SEKÜLER'

Diyanet'in Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulduğunu anlatan dergi, kurumun tarihi olarak 'seküler yapı ile uyum içinde olduğunu, İslam'ın modernlik ile uyumlu olan modelini kucakladığını ve köktenciliği kıyıda bıraktığını' öne sürdü.

Economist dergisi, Türkiye'de diğer Müslüman ülkelere göre şeriat kanunlarına desteğin daha az olduğunu, ancak 'AKP yönetimi altında ülkenin hiç olmadığı kadar daha az seküler normlara bağlı olduğunu' ifade etti.

Diyanet'ten bir açıklama daha: Evlilik yaşı en az...

2003 ve 2011 yılları arasında İstanbul'da müftülük yapan Mustafa Çağrıcı'nın "Diyanet bugün çok daha İslamcı, daha Arap dünyasına yakın bir görüşe sahip" sözlerine yer veren makale şu şekilde sona eriyor:

"Neredeyse bir yüzyıl boyunca Diyanet, Türkiye'nin kimliğini hem Müslüman hem de seküler olarak korumak konusunda iyi bir çizgi izledi. Bağlı olduğu devletin kanunlarına aykırı bir şekilde İslam'ı okumaya başlaması ise yanlış bir yöne gittiğini gösteriyor.

Diyanet 'kız çocuklarının erken yaşta evlenebileceği' haberine açıklama yaptı

Türkiye bir teokrasiye dönüşmek üzere değil. Ancak Orta Doğu'dan büyük ölçüde ayrılan heterodoks ve ılımlı İslam tehlike altında. Asıl amacına rağmen, Diyanet de çok yardımcı olmuyor."

Diyanet'in büyük tartışma yaratan sözlüğü artık yok!
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Anahtar Kelimeler:
Türkiye Economist diyanet İmam İslam seküler

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Okuyucu Yorumları 23 yorum
Diyanette 50 bin kişi çalışıyor hepsi 1 tane antibiyotiğin verdiği yararı veremiyor anlayana.Sorgulayana.
@osman_erdal_1990 AMERİKA VİETNAM SAVAŞINDA TANRI BİZİMLE ,TANRIYA İNAMAYAN VİETNAM BİZİ YENEMEZ DEDİLER BAL GİBİ YENİLDİLER.BIRAKIN ŞU GİZEMLİ TANRI OLAYLARINI.ADEM İLE HAVVA DİYORLAR BAKIYORUZ FAZLASIYLA 10.000 YIL.ANCAK TOPRAK ALTINDA ÇIKAN EN ESKİ İNSAN FOSİLİ FASDA BULUNDU 300.000 YAŞINDA. NEDEN ATEİST İNANMAYAN İNSAN TOPLULUKLARINDA KURALSIZLIK DAHA AZ MESALA SLOVENYA ESTONYA LİTVANYA.AMA NE KADAR PİS İŞ VARSA İNANAÇLI ÜLKELERDE OLUYOR.
@osman_erdal_1990 antibiotic ihtiyacın varken kalkıp diyaneti arıyorsan, evet.
@ayrla25 Kafan güzelmiş güle güle kullan yazdığımı anladığında yorum bir daha .
@berkuygurc UYAN BALIĞA GİDELİM CAHİL
benden aldıgınız vergileri helal etmiyorum..haram olsun
İngiltere haklı malesef bakınız yakın zamanda haram olan bir şey helal kılındı evet milli piyangodan bahsediyorum diyanet bunu 2 ay önce fetvasını koydu ama bu Kuran'da zaten ayetle sabitli
ateistsin galiba, kendi söylediğine kendinde inanman lazım
VAZİFESİNİ ŞUUR ve İSLAM DİNİMİZİN HAK-HUKUK-ADALET kavramlarına verdiği DEĞER ile ÖNEM üzerinde yapanlar sözümden istisadır. Maalesef İHO nı açanlar bu okulları siyasetlerine alet etmezken SİYASAL İSLAMCI ZİHNİYET daha ilk siyasete girişlerinde insanları PATATES MÜSLÜMANI diyerek fesadlarıyla karalamışlardır.AKP iktidarı ile gemi azıya alan ve İKTİDARINDA DİREKTİFLERİYLE CUMA HUTBE VE VAAZLARINDA BURAM BURAM SİYASET YAPAN sözde İMAM özünde ise SİYASAL İSLAM MİLİTANLARI bu teşkilattan defedilmeli ve DİYANET ÖZERK OLMALIDIR.
Nurcular ve fetöcülerle uğraşalım sonra.Bunu mu istiyorsunuz?
hayret birşey biz ondört senedir biliyoruz konuyu, ingilizler daha yeni anlamışlar.
the economist sana mı kaldı büzüm ülkenin diyenatiyle uğraşmak...
bbc gördüm yazıyı okumadım bile.Anlayın artık bu ingilizleri.
Bazı araplara neden sırttan bıçaklıyanlar diyorsunuz? Bize yanlış yaptıkları için evet bende öyle düşünüyorum ama bunları kim gaza getirdi, kim kandırdı, kim saldı üzerimize? Tabii ki ingilizler. İngilizler o zaman neyse şimdide aynı. İngilizin oyununa gelipte ülkenizi ve dininizi karalamayın lütfen. Onların amacına hizmet etmiş olursunuz.
8 BAKANLIĞIN BÜTÇESİNİ YALAYIP YUTAN DİYANET HALA CAMİLERDE PARA TOPLAMA TELAŞINDA .
papalarınız yüzyıllardır ülkeşerinizi yönetiyor, ama dinsiz olduğunuz için papa dini bir metaryal sayılmıyor
heryerde hristiyan demokratlar varken bizdeki diyanete takmalari gatip gercekten.
EĞER TÜRKİYE PAPAYLA UĞRAŞSAYDI DÜNYA AYAĞA KALKARDI İNGİLİZLERİN DİYANETLE UĞRAŞMA HAKKI YOK
adamlar haklı beyler.
şimdide bunlarlamı karıştıracaksınız bizi,başaramıyacaksınızzzzzzz...
Doğru tespit!
Sadece Türkiye'de mi böyle sanki? Bütün dünyada din adamları sermayenin ve güçlünün yanındadır. Papa'dan duydunuz mu hiç kapitalizm suçtur tarzı açıklamalar? Yöneten sınıfın asalaklığını yapan gruptur din adamları topluluğu... Insanlara şükretmeyi öğretirler buna inandırırlar ki.. Sen ben 1600TL'ye çalışırken milyon dolarlık evlerde oturanlara, 1 yemeğe 3-5 bin TL ödeyenlere baş kaldırmayalım. Uslu uslu çalışalım.
Diyaneti eleştirebiliriz ama adamların dertleri başka. Haberin son paragrafında gerçek niyetlerini belli etmişler. ''Ilım İslam'' diye bir şey olamazzzzz...
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