Efsanevi NASA astronotu hayatını kaybetti

Ay'a ayak basmış ve ilk uzay mekiği pilotu astronot John Young, 87 yaşında hayatını kaybetti.
Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA'dan yapılan açıklamada, Young'un zatürre dolayısıyla yaşamını yitirdiği belirtildi. NASA, Young'ın, Gemini, Apollo ve uzay mekiği programlarının üçünde de yer alan tek astronot olduğunu söyledi. Young ayrıca uzaya 6 kere giden ilk, Ay'da yürüyen 9. astronottu.
We mourn the passing of astronaut John Young, who began his career with us in 1962, when he was selected from hundreds of young pilots for our second astronaut class. Spanning three generations of spaceflight, he went on to fly in space six times. More: https://t.co/R5eY8MIaG9 pic.twitter.com/pkOFt6zzpL— NASA (@NASA) January 6, 2018
JOHN YOUNG KİMDİR?
John Young, Ay'a ilk ayak basan Neil Armstrong'un da aralarında bulunduğu, 1962'de seçilen ikinci astronot eğitim ekibindeydi.
1972'deki, Apollo 16'ının pilotu olarak Ay'dan kalkışı da sayılırsa, Young toplamda 7 uzay fırlatışında bulundu ve yıllarca da bu rekorun sahibiydi.
İki kere 1960'larda Gemini misyonunda uzaya fırlatıldı. İki kere de Ay'a olan Apollo programıyla. 1980'lerde de iki kere Columbia uzay mekiğiyle uzaya gitti.
Young, NASA'daki son 17 yılında da, Houstan'daki Johnson Uzay Merkezi'nde güvenlik konularında çalıştı, 2004'te de emekli oldu.
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