Ege'de mülteci teknesi battıı: Dördü çocuk 16 kişi öldü

Mülteci teknesinin batması sonucu dördü çocuk 16 kişi hayatını kaybetti.Ege Denizi'nde bir mülteci teknesinin batması sonucu dördü çocuk 16 kişi hayatını kaybetti. Didim yakınlarındaki Yunan Eşek Adası (Agathonisi) açıklarında batan tekneden ancak üç mültecinin kurtulabildiği açıklandı.

Yunan Sahil Güvenlik yetkilileri Cumartesi günü Alman haber ajansı dpa'ya yaptıkları açıklamada, hayatta kalan mültecilerin batan teknede en az 20 ya da 21 kişi olduğu bilgisini verdiklerini aktardı. Yetkililer, teknenin yerinin tespit edildiğini ve arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bilgisini aktardı.

Yunan Sahil Güvenliği'nden yapılan açıklamada, Türk tarafının da kendi kara sularında arama kurtarma çalışmaları yaptığı belirtildi. Yunan Göç Bakanı Dimitris Vitsas, olaya ilişkin yaptığı açıklamada Türkiye'den yola çıkan teknenin batmasından insan tacirlerini sorumlu tuttu.

Resmi verilere göre 2018 yılı başladığından bu yana Ege Denizi'nde ilk kez mülteci faciası yaşandı. BM Mülteciler Yüksek Komiserliği verilerine göre 2017 yılında 54, 2016 yılında 441 ve mülteci krizinin patlak verdiği 2015 yılında ise 799 mülteci Ege Denizi'nde hayatını kaybetti.