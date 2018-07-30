Ege'de ölen 3 çocukla ilgili Bursa Belediyesi'nden açıklama: 'Cenazeler üzerinden siyaset yapmıyoruz'

Gergerlioğlu Bursa Büyükşehir Belediyesi Cenaze Müdürlüğü'nü aradığını, müdürün kendisine Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan "FETÖ'cüye araç yok" talimatı aldığını söylediğini duyurmuştu.

https://twitter.com/gergerliogluof/status/1023673632965488650

'Haberler asılsızdır'

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklama şöyle:

"Balıkesir'deki olayın ardından cenazelerden 4'ü Bursa'ya getirilmiş ve Adli Tıp Kurumu'na kaldırılmıştır. Bursa Büyükşehir Belediyesi ise dün gece saatleri itibariyle cenazelerin nakli için gerekli tüm bilgileri cenaze sahiplerine iletmiş, cenazelerin naklinin uçakla gerçekleştirilebileceğini bildirmiştir. Aynı saatlerde cenazelerin uçakla Amasya ve Sinop'a nakledilmesi için de Adli Tıp Kurumu'na araç göndermiştir. Ancak Cenaze sahipleri, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin 'tüm vatandaşlara olduğu gibi' kendilerine de sağladığı bu imkandan yararlanmamış, cenazelerin naklini kişisel olarak gerçekleştirmişlerdir. Sosyal medyada kimliği belli olmayan ve olayı manipüle etmeye yönelik paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır."