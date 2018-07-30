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Ege'de ölen 3 çocukla ilgili Bursa Belediyesi'nden açıklama: 'Cenazeler üzerinden siyaset yapmıyoruz'

30.07.2018 13:13 | Son Güncelleme

Ayvalık'tan Yunanistan'a geçmeye çalışırken alabora olan botta hayatını kaybeden 3 çocuğun cenezaelerinin nakli için Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin 'Gülen grubuyla bağlantılı oldukları gerekçesiyle araç vermediği' iddialarına belediyeden açıklama geldi. Belediye cenazelerin uzak mesafeye gönderileceği için protokol gereği uçak kullanılması gerektiğini açıkladı.

Ege'de ölen 3 çocukla ilgili Bursa Belediyesi'nden açıklama: 'Cenazeler üzerinden siyaset yapmıyoruz'

Ayvalık'tan Yunanistan'a geçmeye çalışırken alabora olan şişme botta hayatını kaybeden 3 çocuğun cenazelerinin, kaldırıldıkları Bursa Adli Tıp Kurumu'ndan memleketlerine götürülmeleri için cenaze aracı tahsis edilmediği iddialarına Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden açıklama geldi.

Yazılı açıklamada cenazelerin uzak mesafeye gönderilmek istendiği için protokole göre naklin uçakla gerçekleşmesi gerektiği, durumun aileye bildirildiği, ailenin kara yoluyla göndermek istemesi üzerine kendi imkanları ile araç tahsis ettikleri belirtildi.

Önceki gün 16 kişiyi taşıyan tekne alabora olmuş, üçü bebek altı kişi hayatını kaybetmişti.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın "FETÖ'cüye araç yok" talimatı verdiği öne sürülmüştü.

BBC Türkçe'ye konuşan belediye yetkilileri, bu iddiaya da yanıt verdi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Ahmet Bayhan, "Böyle bir talimatımız yok, cenazeler üzerinden siyaset yapmıyoruz, işimiz hizmet vermek" dedi.

Tartışma HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun Twitter'da paylaştığı mesajla alevlenmişti.

Gergerlioğlu Bursa Büyükşehir Belediyesi Cenaze Müdürlüğü'nü aradığını, müdürün kendisine Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan "FETÖ'cüye araç yok" talimatı aldığını söylediğini duyurmuştu.

https://twitter.com/gergerliogluof/status/1023673632965488650

'Haberler asılsızdır'

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklama şöyle:

"Balıkesir'deki olayın ardından cenazelerden 4'ü Bursa'ya getirilmiş ve Adli Tıp Kurumu'na kaldırılmıştır. Bursa Büyükşehir Belediyesi ise dün gece saatleri itibariyle cenazelerin nakli için gerekli tüm bilgileri cenaze sahiplerine iletmiş, cenazelerin naklinin uçakla gerçekleştirilebileceğini bildirmiştir. Aynı saatlerde cenazelerin uçakla Amasya ve Sinop'a nakledilmesi için de Adli Tıp Kurumu'na araç göndermiştir. Ancak Cenaze sahipleri, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin 'tüm vatandaşlara olduğu gibi' kendilerine de sağladığı bu imkandan yararlanmamış, cenazelerin naklini kişisel olarak gerçekleştirmişlerdir. Sosyal medyada kimliği belli olmayan ve olayı manipüle etmeye yönelik paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır."

Sosyal medyada tepki çekti

HDP Milletvekili Gergerlioğlu'nun Twitter mesajı ardından Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş'a yönelik iddia sosyal medyada tepki çekti.

Gazeteci Yavuz Baydar iddiayı "Devletiyle, medyasıyla, laik-dindar kutuplu seçmeniyle vicdanın 'zirve yaptığı' ülkeden bir pazartesi manzarası" mesajıyla Twitter'da paylaştı.

MAZLUMDER Genel Başkanı Ahmet Faruk Ünsal, ölen çocuklara üzülmediğini belirten bazı sosyal medya kullanıcılarına tepki gösterdi.

https://twitter.com/afunsal02/status/1023635640582397952

İzzet Akyol da medyanın batan botu haberleştirme şekline tepki gösterdi.

https://twitter.com/izakyol/status/1023659302085709825

Bazı kullanıcılar da çocukların medya tarafından "FETÖ'cü ilan edilmesini" eleştirdi.

https://twitter.com/sseyfullahylmz/status/1023860191266320384

Ne olmuştu?

Dün Ege Denizi'nde batan botta 3'ü bebek 6 kişi ölmüştü. Gökhan, Burhan ve Nurbanu Yeni'nin cenazeleri Bursa Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "yasa dışı yollardan Midilli Adası'na geçmeye çalışan grubun bulunduğu botun alabora olması sonucu 3'ü bebek 6 kişinin yaşamını yitirdiğini, 9 kişinin kurtarıldığını, 1 kişinin kaybolduğunu" söylemiş, bottaki grubun "FETÖ üyesi olduklarını düşünüyoruz" demişti.

Cenazeler Bursa'daki otopsilerinin tamamlanması ardından memleketleri Amasya ve Sinop'a gönderilmek istendi.

Teknedeki 9 kişi kurtarıldı, 1 kişi ise kayıp.

DHA, tekneden kurtarılan İ.A.'nın Fethullah Gülen'in yeğeninin kocası olduğunun ortaya çıktığını duyurdu.

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