Ege'de Yunan jeti düştü

Yunanistan'ın Ege Denizi'nin orta kesimlerindeki Skyros (İskiri) Adası açıklarında Yunan Hava Kuvvetlerine ait Mirage 2000 tipi bir savaş uçağının düştüğü açıklandı.
Uçağın düşüş nedeni ve pilotun âkibeti de bilinmiyor. Yunan Hava Kuvvetleri, pilotun bulunması için araştırmalarını sürdürdüğünü duyurdu.
Yunan haber ajansları ise, bu tipteki jetlerin, Ege'de "Yunan hava sahasını ihlal eden Türk savaş uçaklarını püskürtme operasyonlarında kullanıldığını" yazıyor.
Aynı iddialara göre, düşen Mirage uçağının da Ege'de Türk savaş uçaklarına karşı düzenlenen püskürtme operasyonundan sonra Skyros Adası'ndaki askeri üssüne dönerken bilinmeyen nedenlerle düştüğünden söz ediliyor.
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