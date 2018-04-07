Eğitim Sen: “Eskişehir’deki Cinayet İhbarcıların Korunduğunu Gösteriyor”

5 Nisan'da Osmangazi Eğitim Fakültesi’nde fakülte dekan yardımcısı Dr. Mikail Yalçın, fakülte sekreteri Fatih Özmutlu, Dr. Serdar Çağlak ve araştırma görevlisi Yasir Armağan’ı 23 kurşunla öldüren araştırma görevlisi Volkan Bayar, cuma günü çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Bayar’ın aynı üniversitede araştırma görevlisi olarak görev yapan eski eşi Saadet Aylin Bayar ise gözaltına alındıktan sonra adli kontrol kararıyla mahkeme tarafından serbest bırakıldı. Eskişehir Sulh Ceza Mahkemesi, soruşturma dosyasına gizlilik kararı koyduğu için Bayar’ın savcılık ve mahkemede ne ifade verdiği bilinmiyor. Eğitim Sen Genel Başkanı: ‘İhbarcılar makbul kişiler oldu' Eğitim Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan, binlerce akademisyenin üniversitelerden ihraç edildiği bir süreçte akademik başarısı olmayan üstelik çok sayıda soruşturma geçiren bir araştırma görevlisinin daha düne kadar görevde olmasının sorgulanması gerektiğini söylüyor. Amerika’nın Sesi’nin sorularını yanıtlayan Aydoğan, “Osmangazi Üniversitesi’nde yaşananlar OHAL koşullarındaki KHK süreçlerinin bir özeti. Bir takım ihbarcı kişiler makbul kişiler haline gelirken birçok akademisyen hukuksuzca ihraç edildi. Üniversiteler kıyımdan geçirilirken kutuplaştırma, nefret, şiddet biçimlerinin gelişti. Şimdi akademinin de Türkiye’de yok edilmesini sürecini konuşuyoruz. Hükümet yetkilerin ihbarcılık sisteminin işletilmesine dönük çağrıları oldu. Bu ihbarcılar ortaya çıktı ve korundu korunuyorlar” dedi.

Faik Alkan: ‘Üniversitede FETÖ Yapılanması Olduğu Açık’ Eğitim Sen’in Osmangazi Üniversitesi’nde sendikal çalışma yapmasının sürekli engellendiğini söyleyen şube başkanı Faik Alkan ise, bugün FETÖ olarak adlandırılan Gülen cemaatinin bu üniversitede etkin olduğunu ifade etti. Amerika’nın Sesi’ne değerlendirmelerde bulunan Alkan, “Bu üniversitede son yıllarda bir FETÖ yapılanması olduğu açık. Bu yapılanma içinde bazıları korundu bazıları ise günah keçisi ilan edildi ve dışlandı. Aslında her iki tarafta bu yapılanmanın içerisindeydi. Rektöre gelince ilk rektörlük döneminde FETÖ olarak adlandırılan cemaate yakın, ikinci döneminde ise uzak durdu. Bu arada benim yakın çevresinden öğrendiğim kadarıyla Volkan Bayar, rektörden rahat randevu alabiliyormuş. Bizim sendika olarak 15 günden evvel randevu alamadığımızı hatırlatmalıyım. Bayar’ın bir güç tarafından kollandığı açık” diye konuştu. YÖK Genel Kurulu 12 Nisan’da olağanüstü toplanıyor Silahlı saldırının ardından Bayar’ın ‘müfteri’ olduğuna dair ellerinde üç dilekçe olduğunu ve bunları işlem yapmakla yetkili Osmangazi Üniversitesi’ne ilettiklerini açıklayan Yüksek Öğretim Kurulu, saldırıyla ilgili de idari soruşturma başlattı.

YÖK Başkanı Yekta Saraç, Eskişehir’deki üniversite saldırısına ilişkin Yüksek Denetleme Kurulu’nun hazırlayacağı raporu görüşmek ve üniversite yönetiminin idari ya da hukuki bir kusuru olup olmadığı karara bağlamak üzere YÖK Genel Kurulu’nu 12 Nisan Perşembe günü olağanüstü toplantıya çağırdı. Eskişehir’deki saldırı, henüz yanıtlanmayan birçok soruyu akla getiriyor. Üniversitede yapılan cenaze töreninde yuhalanan ve istifası istenen Rektör Hasan Gönen, saldırıdan hemen sonra “Biraz da problemli bir kişiydi Volkan Bayar. Psikolojik sorunlar yaşadığını tahmin ediyorum. Zaman zaman fakültesinde sözlü saldırıda bulunan bir yapıya sahipti. Psikolojik sorunlar yaşadığına yordum kesin bir belgem yok. Akademik ve idari personele yönelik sözlü saldırıları nedeniyle devam eden bir soruşturma var” dedi. Profesör Aypay: 'Bu olayın bir numaralı sorumlusu rektörlüktür' Dört kişinin öldürüldüğü gün saldırgan hakkında şikayette bulunmak için fakülte dışında bulunan Doçent Ayşe Aypay, aralarında eşinin de yer aldığı Volkan Bayar’ın birçok akademisyenin Volkan Bayar’ın “iftiraları nedeniyle” işlerinden olduğunu iddia etmişti.