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Eğlence için anüsüne soktuğu cam top başına bela oldu!

DÜNYA HABERLERİ  | 01.03.2018 14:05 | Son Güncelleme

Çin'de bir adam kendi ifadesine göre 'eğlence olsun diye' yaklaşık 7 santimetre çapa sahip camdan bir topu anüsüne sokunca Çin gündemine oturdu. Xiao Ming isimli adam, topu vücudundan çıkaramayınca apar topar hastaneye kaldırıldı.

Eğlence için anüsüne soktuğu cam top başına bela oldu!

Çin yerel basınında çıkan habere göre, Ming, hastaneye karın ve mide ağrısı şikayetiyle giderken, yapılan incelemeler sonucunda adamın vücudunda bir cisim bulundu.

Röntgen sonuçlarına bakan doktorlar neye uğradıklarını anlayamadan, Ming olayın 'bilinçli' bir şekilde gerçekleştirdiğini ancak anüsünde bulunan cam topu daha sonra çıkaramadığını söyledi.

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Yaklaşık 7 saat boyunca 7 santimetre çapındaki topu çıkarmaya uğraştığını söyleyen Ming, bu açıklamanın ardından hızla ameliyata alındı. Acı çeken adamın operasyonu da zorlukla tamamlandı.

Ameliyatı yürüten Dr. Ye, “Hastanın iç organlarına zarar vermemek için incelikle çalıştık. Midesine bastırarak topu çıkmaya hazır hale getirdik ve daha sonra kerpetenle aldık” dedi.

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Dr. Ye, müdahalenin tam zamanında yapıldığını dile getirirken, “Eğer geç kalsaydık hasta septik şok yaşayabilir ve iç organlarına kalıcı zararlar verebilirdi” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
çin anüs rektum

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
Parası çoksa yeni heyecanlar aramış ellaaaam
ibneyim diyememmiş adam yoksa neden totosuna soksun böyle eğlence mi olur !
" Fe Eyne Tezhebun " Bu gidiş nereye ...!
efendim bilmeyenler için 7 cm çap demek yaklaşık bir tenis topu yada iri bir misket portakalı kadar demek ortalama olarak çinli kadınların göğsünden bile büyük saygılar...
@alexander_great değişik bi yaklaşım..:)
manyakmı yok doluu
"kolpaçino 1 - polis çevirmesi - 2 trafik polisi - aralarında geçen diyalog...
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