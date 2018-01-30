Egzoz gazı testleri için insanlar kobay olarak kullanılıyor

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Volkswagen firmasının egzoz gazı testleri için maymunları kullandığının ortaya çıkması ile başlayan tartışma büyüyor.

Volkswagen, ABD'de yapılan ve maymunların egzoz gazı solumak zorunda bırakıldığı araştırma nedeniyle geçen Cumartesi günü özür dilemişti.

Ancak skandalın bununla sınırlı olmadığı belirlendi. Volkswagen, BMW ve Daimler tarafından finanse edilen Avrupa Birliği Ulaştırma Sektörü Çevre ve Sağlık Araştırmaları (EUGT) raporuna göre, egzoz gazı testleri insanlar üzerinde de yapıldı.

Rapora göre EUGT tarafından, "sağlıklı kişilerde kısa süreli azot dioksit solunum testi" yapıldı.

Daimler firması Alman medyasında yer alan haberler üzerine, EUGT'nin yaptığı testlerden haberdar olmadıklarını belirterek, bunun ahlak dışı olduğunu açıkladı.

Ancak Hollanda'da bu testlerin uzun yıllar devam ettiği oraya çıktı.

Hem Almanya'da hem de Hollanda'daki testlerin danışma kurulunda ise aynı isim yer alıyor.

10 erkek, iki kadın kobay olarak kullanıldıHeerlen Zuyd Yüksek Okulu öğretim üyesi Prof. Dr. Paul Borm, Hollanda Televizyonu'na yaptığı açıklamada, 2006-2012 yılları arasında Halk Sağlığı ve Çevre Enstitüsü (RIVM) ile birlikte, Hollanda'da insanlar üzerinde egzoz gazı testi yaptığını açıkladı.