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Egzoz gazı testleri için insanlar kobay olarak kullanılıyor

30.01.2018 17:45 | Son Güncelleme

Hollanda ve Almanya'da egzoz gazı testleri için insanların kobay olarak kullanıldığı ortaya çıktı. İnsanlar üzerinde yapılan egzoz gazı testinin, Hollanda'nın öncülüğünde İskoçya'da halen sürdürüldüğü açıklandı.

Getty Images

Volkswagen firmasının egzoz gazı testleri için maymunları kullandığının ortaya çıkması ile başlayan tartışma büyüyor.

Volkswagen, ABD'de yapılan ve maymunların egzoz gazı solumak zorunda bırakıldığı araştırma nedeniyle geçen Cumartesi günü özür dilemişti.

Ancak skandalın bununla sınırlı olmadığı belirlendi. Volkswagen, BMW ve Daimler tarafından finanse edilen Avrupa Birliği Ulaştırma Sektörü Çevre ve Sağlık Araştırmaları (EUGT) raporuna göre, egzoz gazı testleri insanlar üzerinde de yapıldı.

Rapora göre EUGT tarafından, "sağlıklı kişilerde kısa süreli azot dioksit solunum testi" yapıldı.

Daimler firması Alman medyasında yer alan haberler üzerine, EUGT'nin yaptığı testlerden haberdar olmadıklarını belirterek, bunun ahlak dışı olduğunu açıkladı.

Ancak Hollanda'da bu testlerin uzun yıllar devam ettiği oraya çıktı.

Hem Almanya'da hem de Hollanda'daki testlerin danışma kurulunda ise aynı isim yer alıyor.

10 erkek, iki kadın kobay olarak kullanıldıHeerlen Zuyd Yüksek Okulu öğretim üyesi Prof. Dr. Paul Borm, Hollanda Televizyonu'na yaptığı açıklamada, 2006-2012 yılları arasında Halk Sağlığı ve Çevre Enstitüsü (RIVM) ile birlikte, Hollanda'da insanlar üzerinde egzoz gazı testi yaptığını açıkladı.

Borm'un verdiği bilgiye göre, 18-26 yaşları arasındaki 10 erkek ve 2 kadın kobay olarak kullanıldı. Büyük bir kamyona doldurulan kişiler, bir saat süreyle ortam havasıyla dolu bir gaz maskesi taktı.

Hava geçirmez bir odada, bir huni aracılığıyla deneklerin ağız ve burunlarından gaz verildi. Teste katılanların, tıbbi riskler konusunda bilgilendirildiğini ve rızalarının alındığını belirten Borm'a göre, yapılan uygulamada bir "etik sorunu" yok.

Deneye katılanların, sokaktaki insanların soluduğu miktarda egzoz gazına maruz kaldığını söyleyen Hollandalı uzman, bunun dizel yakıtın beyin üzerindeki etkisinin belirlenmesi için gerekli bir araştırma olduğunu vurguladı.

Borm, Hollanda'daki araştırmanın, Almanya'dakinin aksine otomotiv sektörü tarafından desteklenmediğine işaret etti.

Hollanda Halk Sağlığı ve Çevre Enstitüsü'nden Flemming Case, insanlar üzerinde egzoz gazı testlerine halen devam ettiklerini söyledi. Hollandalı yetkili, "Şu anda İskoçya'da RIVM gözetiminde testler devam ediyor" dedi.

Case'ye göre, testlerde her şey etik açıdan uygun ve insan sağlığına zararlı boyutlarda değil.

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