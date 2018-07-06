‘Ekonomi Tarihindeki En Büyük Ticaret Savaşı Başladı’

Çin Dışişleri Bakanlığı, Amerika’nın bu adımına karşılık kendi “misilleme tarifelerinin” de yürürlüğe girdiğini açıkladı. Komünist Parti gazetesi People’s Daily, yeni tarifelerin, aralarında soya fasulyesi, domuz eti ve elektrikli araçları içeren ve geçen ay açıklanan 34 milyar dolarlık ürün listesine uygulanmaya başladığını bildirdi.

Washington ilk etapta Çin’den 34 milyar dolarlık ürüne yüzde 25 gümrük uygulamaya başlarken, Başkan Donald Trump, ileride yapılacak olası tarife artışlarından 550 milyar dolara kadar varan Çin ürünlerinin etkilenebileceğini belirtti.

Trump yönetimi, Pekin’i, yabancı şirketlerden bilgi çalma ya da teknolojilerini paylaşmaya zorlamakla suçluyor. Amerikalı yetkililer, Çin’in robot, biyoteknoloji ve yapay zeka gibi alanlarda teknolojik üstünlük yaratma planlarının Amerika’nın endüstriyel liderliğine zarar vereceğinden endişe ediyor.

ABD ve Çin, birbirlerinin milyarlarca dolarlık ürününe ek gümrük tarifeleri uygulamaya başladı. Böylece Pekin’in deyimiyle “ekonomi tarihindeki en büyük ticaret savaşı” başlamış oldu.

Çin Ticaret Bakanlığı’nın açıklamasında da, Washington’un “ekonomi tarihindeki en büyük ticaret savaşının fitilini yaktığı” belirtildi.

Xinhua haber ajansında yer alan habere göre, Çin’in iki numaralı lideri Başbakan Li Keqiang da, “Bir ticaret savaşından hiç kimse kazanmaz ama Çin yine de tek taraflı adımlar karşısında kendi karşı tedbirlerini alacak” dedi.

Şirketler, dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki artan ihtilafın küresel ekonomik büyümeye zarar verebileceğinden endişe ediyor ancak Asya borsaları bu gelişmeden etkilenmedi.

Japon endeksi Nikkei 225 yüzde 1,1 artarken, Shanghai Comphosite Endeksi 0,5, Hong Kong Hang Seng de yine yüzde 0,5 değer kazandı.

