Ekonomist Yalçın: Türkiye ciddi bir finansal krize doğru ilerliyor

Yalçın ayrıca "Türkiye'nin istikrarsızlaşması AB'nin çıkarına değil" uyarısında bulundu.Almanya'daki Konstanz Üniversitesi'nden ekonomist Erdal Yalçın, TL'nin dolar ve euro karşısında tarihin en düşük seviyelerini gördüğü Türkiye'de "günbegün ciddi bir finansal krize doğru ilerlendiği" görüşünde. Deutsche Welle'nin televizyon yayınına bağlanarak Türkiye ekonomisinin durumu hakkındaki soruları yanıtlayan Yalçın, "Türkiye'deki finansal sistemin çökmesi Avrupa için de ağır bedellere neden olur" diye uyardı.

DW: Türkiye'deki durum ne kadar ciddi ve günlük hayat nasıl etkileniyor?

Yalçın: ABD tarafından uygulanan yaptırımlar bir nevi akıllı yaptırımlar. Belirli bir sorunu hedef alırken ekonominin tümüne zarar vermemeye çalışıyorlar. Yani yaptırımların doğrudan etkisini çok büyük görmüyorum. Geçen hafta döviz kurlarında bu kadar büyük bir tepki görmemizin nedeni, ekonominin genel olarak sorunlu durumdaki koşullarıydı. Enflasyon yine yükseldi. Cari açık artıyor. Ülke günbegün ciddi bir finansal krize doğru ilerliyor. Yaptırımlar bir uyarı niteliğinde. Burada can alıcı soru şu: Diğer ülkeler de benzer bir reaksiyon gösterecek mi? Finansal yatırımcılar da kati surette bu reaksiyonları gözlemliyor.