Eksik kalan Beşiktaş farklı mağlup oldu

Siyah-beyazlılarda Vida, 16. dakikada kırmızı kart gördü.UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Beşiktaş, deplasmanda Almanya'nın Bayern Münih takımıyla karşılaştı.

Erken dakikalarda 10 kişi kalan siyah-beyazlılar, güçlü rakibine 5-0 mağlup oldu.

70 bin kişinin izlediği Allianz Arena'daki mücadelede ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 43 ve 66. dakikalarda Thomas Müller, 52. dakikada Kingsley Coman, 79 ve 88. dakikalarda Robert Lewandowski kaydetti.

Beşiktaş 16. dakikada 10 kişi kaldı. Robert Lewandowski'nin ceza sahasına girmeden Vida'nın müdahalesiyle yerde kalmasını maçın hakemi kırmızı kartla cezalandırdı.

Siyah beyazlılar bu dakikadan itibaren rakibi karşısında bir kişi eksik mücadele etti.

Karşılaşmanın rövanşı 14 Mart'ta İstanbul'da oynanacak.

DW/UÇ,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe