Ekvador Assange'a vatandaşlık verdi

Ekvador, İngiltere'den Assange için diplomatik statü talep ederken, İngiltere bunu reddetti.Ekvador, beş yıldan uzun bir süredir Londra'daki Büyükelçiliği'nde yaşayan WikiLeaks kurucusu Julian Assange’a vatandışlık verdiğini duyurdu.

Açıklamayı perşembe günü başkent Quito'da yapan Ekvador Dışişleri Bakanı Maria Fernanda Espinosa, aslen Avustralyalı olan 46 yaşındaki Assange’ın 12 Aralık 2017 tarihinde Ekvador vatandaşı olduğunu aktardı.

Espinosa, Assange’ın Londra’daki Ekvador Büyükelçilik binasından rahatlıkla çıkabilmesi ve ülke içerisinde tutuklanmaması için 20 Aralık tarihinde İngiltere'den Assange’ı diplomat olarak tanımalarını istediklerini ancak bu tarihten bir gün sonra İngiltere’nin bu isteği reddettiğini belirtti.

Ekvador'un bu konu hakkında İngiltere'ye daha fazla ısrarcı olmadığını belirten Espinosa, bunun sebebinin “Birleşik Krallık ile sahip olduğumuz iyi ilişkiler” olduğunu ifade etti.

İngiltere: Ekvador'un isteğini geri çevirdik

Perşembe günü bir açıklama yapan İngiliz Dışişleri Bakanlığı, Ekvador'un Assange için İngilitere'de geçerli olacak diplomatik statü istediğini doğruladı. İngiltere’nin bu isteği geri çevirdiğinin aktarıldığı açıklamada, konuyla ilgili Ekvador ile bir görüşme halinde olmadıkları bildirildi.