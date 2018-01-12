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Ekvador Assange'a vatandaşlık verdi

12.01.2018 00:29 | Son Güncelleme 34 dakika önce

Beş yıldır Ekvador’un Londra’daki büyükelçiliğinde yaşayan WikiLeaks kurucusu Julian Assange Ekvador vatandaşı oldu.

Ekvador, İngiltere'den Assange için diplomatik statü talep ederken, İngiltere bunu reddetti.Ekvador, beş yıldan uzun bir süredir Londra'daki Büyükelçiliği'nde yaşayan WikiLeaks kurucusu Julian Assange’a vatandışlık verdiğini duyurdu.

Açıklamayı perşembe günü başkent Quito'da yapan Ekvador Dışişleri Bakanı Maria Fernanda Espinosa, aslen Avustralyalı olan 46 yaşındaki Assange’ın 12 Aralık 2017 tarihinde Ekvador vatandaşı olduğunu aktardı.

Espinosa, Assange’ın Londra’daki Ekvador Büyükelçilik binasından rahatlıkla çıkabilmesi ve ülke içerisinde tutuklanmaması için 20 Aralık tarihinde İngiltere'den Assange’ı diplomat olarak tanımalarını istediklerini ancak bu tarihten bir gün sonra İngiltere’nin bu isteği reddettiğini belirtti.

Ekvador'un bu konu hakkında İngiltere'ye daha fazla ısrarcı olmadığını belirten Espinosa, bunun sebebinin “Birleşik Krallık ile sahip olduğumuz iyi ilişkiler” olduğunu ifade etti.

İngiltere: Ekvador'un isteğini geri çevirdik

Perşembe günü bir açıklama yapan İngiliz Dışişleri Bakanlığı, Ekvador'un Assange için İngilitere'de geçerli olacak diplomatik statü istediğini doğruladı. İngiltere’nin bu isteği geri çevirdiğinin aktarıldığı açıklamada, konuyla ilgili Ekvador ile bir görüşme halinde olmadıkları bildirildi.

Ancak Ekvador Dışişleri Bakanı Espinosa, konuya bir çözüm getirilebilmesi maksadıyla İngiltere ile diyalog için başka yöntemlerin arandığını duyurdu.

Espinosa, "İngilitere olmasa da üçünçü ülkeler tarafından Assange’ın hayatına dair muhtemel riskler olduğuna dair haklı nedenlere dayanan korkularımız var” dedi.

Assange, 2010 yılında hakkında tecavüz suçlamasıylaİsveç'te açılan soruşturma sebebiyle tutuklanıp ABD'ye iade edilmekten endişe duyduğu için 2012'de Ekvador'un Londra Büyükelçiliği'ne sığınmıştı. Assange, 2010 yılında WikiLeaks üzerinden ABD'nin gizli askeri dokümanlarıyla diplomatik temsilciliklerine ait 250 binden fazla gizli belge yayınlayarak dikkatleri üzerine çekmişti.

Assabge'ın İsveç'te tecavüz ile suçlandığı soruşturma 2017 senesinde mahkemenin kararıyla kapatılmıştı. Ancak İngiltere, Assange’ı kefaletle serbest bırakılma koşullarını ihlal ettikten sonra mahkemeye gitmediği gerekçesiyle tutuklamak istiyor.

AFP/Reuters, DÇÜ/BD

©Deutsche Welle Türkçe

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