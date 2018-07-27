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Ekvador Devlet Başkanı'ndan Assange açıklaması

27.07.2018 15:55 | Son Güncelleme

Ekvador ve İngiltere yeniden, 2012'den bu yana Londra'daki Ekvador Büyükelçiliği'nde yaşayan Wikileaks kurucusu Assange'ın durumunu görüşüyor.

Ekvador Devlet Başkanı'ndan Assange açıklaması

Ekvador Devlet Başkanı Moreno,"Büyükelçilik'ten ayrılabilir" dedi.Ekvador Devlet Başkanı Lenin Moreno Cuma günü Madrid'de yaptığı açıklamada, Wikileaks kurucusu Julian Assange'ın 2012 yılından bu yana yaşadığı Londra'daki Ekvador Büyükelçiliği'nden ayrılmasının gündeme gelebileceğini belirtti. İngiltere ile Ekvador arasında Assange'ın durumuna ilişkin görüşmelerin sürdüğü yönündeki haberleri teyit eden Moreno, Wikileaks'in gizli belgeleri ifşa etme faaliyetlerinden memnuniyet duymadığını da sözlerine ekledi.

Ekvador Devlet Başkanı Moreno, Assange'ın Büyükelçilik'ten tahliyesinin diyalog yoluyla sağlanabileceğini ifade etti.

Yolsuzluk ve gizli belgeleri ifşa eden Wikileaks platformunun kurucusu Assange’ın durumuna yönelik spekülasyonlar İngiliz Sunday Times gazetesinin haberleriyle gündeme gelmişti. Gazete, İngiliz ve Ekvadorlu yetkililerin, iltica talebinin reddedilmesinin ardından Assange’ı Ekvador Büyükelçiliği'nden nasıl çıkaracaklarını görüştüklerini bildirmişti.

Nasıl başlamıştı?

İki kadın 2010 yılında Stockholm'de Assange hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Assange ile cinsel ilişkide bulunan kadınlar, kendilerine AIDS bulaştırılmadığından emin olmak istediklerini belirterek, Assange'a bir HIV testi yapılmasını talep etmişlerdi.

Assange hakkında İsveç'te önce "tecavüz ve cinsel taciz" suçlamalarıyla yasal işlem başlatıldı, dosyayı inceleyen Stockholm Savcılığı bir suç işlenmediğine kanaat getirip dosyayı kapatmıştı. Ardından Göteborg Savcılığı dosyanın yeniden incelenmesine karar vermiş ve tecavüz soruşturması başlatmıştı. İsveç, Assange hakkında Avrupa genelinde yakalama kararı çıkarmıştı. İade edilmek istemeyen Assange da İngiltere'deki Ekvador Büyükelçiliği’ne sığınmıştı.

İsveç Savcılığı 2017 yılında "Davayla ilgili bütün delillerin değerlendirilip sanığın masumiyetine kanaat getirilmiş olması değil, soruşturmayı sürdürme imkânının bulunmaması" gerekçesiyle Assange hakkındaki tecavüz suçlamasını kapatmıştı.

Ekvador vatandaşı oldu

Assange hakkındaki tecavüz dosyasının kapanmasının ardından elçilik binasının balkonuna çıkarak bugünün kendisi için bir zafer günü olduğunu söylemişti.

Ekvador Dışişleri Bakanı Maria Fernanda Espinosa ise Ocak 2018'de Avustralyalı 46 yaşındaki Assange’ın 12 Aralık 2017 tarihinde Ekvador vatandaşı olduğunu açıklamıştı. Aynı dönem Ekvador Assange için diplomatik statü talep etmiş ancak İngiltere talebi geri çevirmişti.

Assange'ın kurduğu Wikileaks platformu, birçok yolsuzluğa ilişkin ve devletlere ait milyonlarca gizli belge ifşa etti. Assange büyükelçilikte yaşarken, Wikileaks belge yayınlama faaliyetlerine devam etti.

DW,Reuters/GA,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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