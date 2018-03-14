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14.03.2018 18:16 | Son Güncelleme

32 yaşındaki Amerikan vatandaşı Muhanad Mahmoud el Farekh, 2007

32 yaşındaki Amerikan vatandaşı Muhanad Mahmoud el Farekh, 2007

Afrin'den acı haber: 2 asker şehit!Afrin'den acı haber: 2 asker şehit!
Üst düzey atamalar Erdoğan'a bağlanıyorÜst düzey atamalar Erdoğan'a bağlanıyor
'Erdoğan ile Gül'ü rakip olarak görmek isterim''Erdoğan ile Gül'ü rakip olarak görmek isterim'
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