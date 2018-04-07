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El Bab'da büyük patlama

DÜNYA HABERLERİ  | 07.04.2018 16:06 | Son Güncelleme

Suriye'nin kuzeyinde Halep iline bağlı Bab ilçesinde meydana gelen bomba yüklü araç saldırısında 8 sivil hayatını kaybetti, 20 sivil yaralandı.

El Bab'da büyük patlama

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile Özgür Suriye Ordusunun (ÖSO) birlikte yürüttüğü Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında terör örgütü DEAŞ'tan temizlenen Bab ilçe merkezindeki Büyük Cami yakınlarında bomba yüklü bir araç infilak etti.

Halep'deki Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Müdürü Ammar Selmo, saldırı sonucu 8 sivilin hayatını kaybettiği ve 20 sivilin de yaralandığını belirtti.

Selmo, bazı yaralıların durumunun ağır olduğunu ve ölü sayısının artmasından endişe ettiklerini söyledi.

el bab patlama

Olay yerine intikal eden Beyaz Baretliler ekibi, patlama sonucu çıkan yangına müdahale etti, güvenlik güçleri de bölgede güvenlik önlemlerini arttırdı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Öte yandan muhaliflerin kontrolündeki Bab ilçe merkezinde, geçen ay, polis merkezi yakınlarında bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 1 sivil ölmüş, 5 sivil yaralanmıştı.

Bab ilçesi TSK ve ÖSO tarafından başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında 23 Şubat 2017'de terör örgütü DEAŞ'tan kurtarılmıştı.

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fırat kalkanı harekatı DEAŞ El Bab patlama

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