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El bombası ile oyun oynayan beş çocuk hayatını kaybetti

DÜNYA HABERLERİ  | 07.03.2018 02:16 | Son Güncelleme

Güney Sudan'ın Imotong vilayetinde buldukları el bombasının infilak etmesi sonucu 5 çocuk hayatını kaybetti.

El bombası ile oyun oynayan beş çocuk hayatını kaybetti

Kenya basınında yer alan habere göre, Güney Sudan Imotong vilayeti güvenlik danışmanı Joseph Oriho Abulemoi, 3'ü erkek ikisi kız 5 çocuğun buldukları bir el bombasıyla oynarken bombanın infilak etmesi sonucu öldüğünü söyledi.

Abulemoi, çocuklardan birinin el bombasını yere fırlattığını, çarpmanın etkisiyle patlayan bombanın olay yerinde 3 çocuğun yaşamını yitirmesine sebep olduğunu aktardı.

Hasteneye kaldırılan diğer iki çocuğun tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığını belirten Abulemoi, güvenlik güçlerinin olayın ardından inceleme başlattığını ifade etti.

Güney Sudan, Devlet Başkanı Salva Kiir Mayardit'in 16 Aralık 2013'te yardımcısı Riek Machar'ı "darbe teşebbüsü" iddiasıyla görevden almasının ardından iç savaşa sürüklendi.

Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesi (IGAD) gözetiminde yürütülen barış görüşmeleri sonucu 17 Ağustos 2015'te taraflar arasında anlaşmaya varılsa da başkent Cuba'da 8 Temmuz 2016'da çatışmalar yeniden patlak verdi.

(AA)

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