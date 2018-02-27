El ele tutuşmak acıyı azaltıyor

ABD'de yapılan yeni araştırmaya göre, çiftler el ele tutuşarak birbirlerinin fiziksel acılarını azaltabiliyor. Araştırmaya göre el ele tutuşmak, deriye bastırılan sıcak bir metal parçasının vereceği acıyı uyuşturabilecek kadar etkili. Bu durumun empatiden kaynaklandığını düşünen bilim insanları, eşlerin birbirlerine duydukları empatiyi dokunarak karşı tarafa hissettirebildiklerini ve beyin dalgalarının aynı frekansta "dans etmeye başladığını" söylüyor. Dokunmayla geçen empati duygusunun acı hisseden kişinin stresini frenlediği ve beynin acıyı azaltan kimyasallar salgılamasını sağladığı tahmin ediliyor. Acıyı yüzde 34 daha az hissettiler ABD'deki Colaroda Boulder Üniversitesi'nden nörolog Dr Pavel Goldstein'ın liderliğinde bir ekip tarafından yapılan araştırmaya, 23 ila 32 yaşlarındaki 22 heteroseksüel çift katıldı. Kadınların kollarına, eşleri ellerini tutarken ya da fiziksel temas olmadan yanlarında otururken, sıcak bir demir parçası dokunduruldu. Eşinin elini tutan kadınlar acıyı ortalama yüzde 34 daha az hissetti. Araştırma ekibi, acının giderilmesinin büyük ölçüde duygusal yakınlıkla ilintili olduğu düşünülüyor.

Dr Goldstein "Eşin empati duygusu ne kadar yüksekse, el ele tutuşmanın ağrı kesici etkisi de o kadar güçlü oluyor" diyor. Bilim insanları, anlaşılma hissinin acıyı azaltan kimyasallar salgılamayı sağladığını belirtiyor. El ele tutuşan çiftlerin kalp atışlarının ve nefes alışlarının bir süre sonra senkronize olduğu belirtiliyor. Beyinlerimiz biz farkına bile varmadan birbirleriyle konuşuyor olabilir mi?

'Sinir bozucu meslektaş beyin için harika'

Beyin hasarı sonucu birden dahi olan insanlar

Çağın hastalığı: 'Dağınık beyin sendromu'

Kızının doğumundan ilham aldı Dr Goldstein araştırmayı yapmaya 4 yıl önce eşinin kızlarına doğum yaptığı ana şahit olduğunda karar vermiş. Dr Goldstein "Eşimi rahatlatmak için ne yapabileceğimi düşünüyordum. Uzanıp elini tuttum ve işe yaramış gibi göründü. Daha sonra bunu laboratuvar ortamında test etmek istedim" diyor. Bu, 'beyinlerin çiftleşmesinin' acı üzerindeki etkisine dair ilk araştırma. Araştırmanın sonuçları ABD Ulusal Bilimler Akademisi'nin PNAS adlı yayın organında yayınlandı. Araştırma "kişilerarası senkronizasyon" çalışmalarının bir parçası olarak yapıldı. Birlikte olan kişilerin psikolojik ya da fiziksel olarak olarak birbirlerini aynaladığı durumlara, günlük hayatta da sık sık rastlanıyor. Birlikte yürürken senkronize adım atmak ya da karşımızdaki kişinin duruş şeklini taklit etmek örneklerden sadece birkaçı.