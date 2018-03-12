El Paso'da Göçmenler İçin Danışmanlık Hizmeti

Birçok orta Amerikalı için Amerika’ya gelmek hayatın en önemli amaçlarından biri. Amerika, daha iyi iş, daha fazla kazanç, kendileri, aileleri ve çocukları için daha güzel bir yaşam demek. Bu sebeple her yıl binlerce kişi bir şekilde Amerika’ya ulaştıktan sonra burada kalma yolları arıyor. İster yasal yollardan ister kaçak girmiş olsun buraya gelenlerin amacı Amerika’ya yerleşmek. Bu noktada çoğu kişi sığınma başvurusunda bulunuyor. Birçok kaçak, dilini bile bilmedikleri bu ülkede bir anda sınırdışı edilme tehlikesiyle karşı karşıya kalabiliyor. Bu noktada yardımlarına çeşitli sivil toplum örgütleri koşuyor. Teksas eyaletinin sınır kenti El Paso’daki Las Americas da bunlardan biri. Las Americas'dan Linda Rivas, "Las Americas 30 yıl önce kurulmuş kar amacı gütmeyen bir sivil toplum örgütü. Göçmenler için yasal danışmanlık hizmeti veriyoruz. Mitch kasırgasından sonra orta Amerika’yı terkeden birçok kişinin Amerika’ya göçmenlik başvurusu yapması sürecinde onlara yardım etmeye başladık ve bugün de devam ediyoruz. Ailelerin biraraya getirilmesi, birlikte kalabilmeleri ve sınırdışı edilmelerini önlemek için yardım ediyor, vatandaşlık işlemlerinin yürümesi için katkıda bulunuyoruz. Ayrıca gözaltına alınan, gözaltında olan ya da olmayan ama sınırdışı işlemleri başlamış kişilere de yasal destek sağlıyoruz," diyor.

Bu tarz sivil toplum örgütleri gibi Las Americas da zor durumdaki kaçaklara ulaşmak için sosyal medyayı etkin şekilde kullanıyor. Kişi ister gözaltında ister dışarıda olsun bu tarz kurumlardan yardım alabiliyor. Rivas, ,"Özellikle Facebook üzerinde son derece etkin bir iletişimimiz var. Ayrıca ayda iki kez danışmanlık günleri düzenliyoruz. Her ayın ilk ve üçüncü Perşembe günü danışmanlık günlerimiz oluyor. Bu şekilde kısıtlı tutuyoruz çünkü biz çok küçük bir derneğiz. Linda3: Çeşitli göçmenlik davaları üzerinde çalışıyoruz. Örneğin henüz sınırı geçmiş olan kişilerle ilgili işlemler üzerinde duruyoruz. Sınırı henüz geçmiş ve gözaltına alınmış olabilirler. El Paso’da ya da New Mexico’daki gözaltı merkezinde tutuluyor olabilirler. Talep etmeleri halinde bu kişilerin yasal olarak temsil edilme işlemlerini yürütüyoruz. Ve bu işlemleri tamamen ücretsiz olarak gerçekleştiriyoruz. Gözaltına alınan kişiler genel olarak sığınma hakkı istiyorlar ancak bizim öncelikli olarak üzerinde durduğumuz konu, bu kişilerin önce serbest bırakılmasını sağlamak oluyor. Bu amaçla onları ilgili davalarda temsil ediyor ve karşılıklı anlaşma sağlanması için çalışıyoruz," diyor.

Las Americas’ın üzerinde özellikle çalıştığı konulardan biri de vatandaşlık başvurusu işlemleri oluyor. Linda Rivas, "Tüm şartları yerine getirmiş ve vatandaşlık hakkı kazanabilecek konumda olan çok sayıda kişi var. Onların da her aşamalarında ve sınavlarında destek sağlıyoruz, dil konusunda destek vermek gibi. Ailelerin dosyalarını takip ediyoruz. Yeni evlenen ya da bir süredir evli olan ama aile olarak başvuruda bulunmamış kişilere yardımcı oluyoruz. Bu, eşlerin ya da çocukların işlemlerini yürütmek şeklinde olabiliyor. Bu kişiler genelde Meksikalı ve burada yaşayan kişilerle ilgili davalar oluyor. Ayrıca DACA olarak bilinen burada dünyaya gelmiş, yaşayan, çalışan kişilerin davaları konusunda da danışmanlık hizmeti veriyoruz. Bugünlerde son derece yoğun durumdayız. Şu an son başvuru tarihine kadar yetiştirmek üzere elimizde en az 50 kişiye ait dosya var," diyor. Las Americas’ın yöneticisi Linda Rivas’a göre Başkan Trump’ın göreve gelmesiyle birlikte kendilerinin kaçaklara verdikleri hizmetler konusunda da ciddi sıkıntılar ortaya çıkmaya başladı: "Açıkçası özellikle yeni Başkan’ın göreve gelmesinden sonra işimiz iyiden iyiye zorlaştı ama biz yine de koşulları zorlamaya devam ediyoruz ve bu sene de kazandığımız davalar oldu."