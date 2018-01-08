HABER

El Salvadorlu 200 bin kişi ABD'yi terk etmek zorunda

08.01.2018 22:57 | Son Güncelleme 2 saat önce

Trump hükümeti, yaklaşık 17 yıldır ABD‘de yaşayan El Salvadorlu 200 bine yakın kişinin ikamet hakkını iptal etti.

ABD'de kendine düzen kurmuş, aile sahibi bu kişilerin Eylül 2019'a dek ülkeyi terk etmesi gerekiyor.Yaklaşık 17 yıldır ABD‘de yaşayan El Salvadorlu yaklaşık 200 bin kişi ülkeyi terk etmek zorunda. Trump hükümeti, bir dizi deprem faciasının ardından 2001 yılında ABD'ye sığınan El Salvadorlulara tanınan geçici ikamet hakkını pazartesi günü iptal etti. ABD hükümeti, doğal afetlerden sonra mağdurlara sürekli uzatılması gereken bir "geçici koruma statüsü" tanıyor.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı, bu karara, El Salvador'daki koşullarının geri dönmeye imkan verecek kadar iyileşmesini gerekçe gösterdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, o nedenle geçici koruma statüsünün uzatılmasına gerek kalmadığı sonucuna varıldığı bildirildi.

Bakanlık açıklamasında El Salvadorluların Eylül 2019'a dek ABD'yi terk etmesi ya da ABD'de kalmak için yasal bir yol bulmaları gerektiği belirtildi.

Washington Post'un haberine göre ülkede bu karardan yaklaşık 200 bin El Salvadorlu etkilenecek. Bu kişilerin çoğu en az 17 yıldır ABD'de yaşıyor ve yaklaşık üçte biri ev sahibi olmuş durumda. Bu kişilerin çocukları ise ABD vatandaşı olduğu için ülkede kalmaya devam edebilecekler.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı, Kasım ayında da depremden sonra Haiti'den ABD'ye sığınan yaklaşık 59 bin sığınmacının koruma statüsünün uzatılmayacağını duyurmuştu.

© Deutsche Welle Türkçe

dpa/epd, BD/BÖ

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Alişan yaptığı paylaşımla büyük tepki topladı

Alişan yaptığı paylaşımla büyük tepki topladı

Ünlü oyuncu Feyza Civelek polisi ısırdı! Olay anı görüntüsü ilk kez Mynet'te

Ünlü oyuncu Feyza Civelek polisi ısırdı! Olay anı görüntüsü ilk kez Mynet'te

Jülide Ateş Show TV Ana Haber'den istifa etti! İşte veda mesajı

Jülide Ateş Show TV Ana Haber'den istifa etti! İşte veda mesajı

Nilgün Belgün'den seks itirafı

Nilgün Belgün'den seks itirafı

Olay yorum: Patron çıldırdı, kapatıyoruz!

Olay yorum: Patron çıldırdı, kapatıyoruz!

İlber Ortaylı: Türk çocuğu ahmaktır!

İlber Ortaylı: Türk çocuğu ahmaktır!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
ABD askıya aldı! Resmen açıklandı

ABD askıya aldı! Resmen açıklandı

Trump, 200 bin El Salvadorlu'nun ABD oturumunu iptal edecek

Trump, 200 bin El Salvadorlu'nun ABD oturumunu iptal edecek

ABD'li ünlü sunucu Trump'a rakip oluyor!

ABD'li ünlü sunucu Trump'a rakip oluyor!

Suudi Arabistan'da bu Cuma günü bir ilk yaşanacak!

Suudi Arabistan'da bu Cuma günü bir ilk yaşanacak!

İngiltere'de uçak düştü! Ajanslar son dakika koduyla duyurdu

İngiltere'de uçak düştü! Ajanslar son dakika koduyla duyurdu

Dünya'nın en merak edilen sorusu yanıt buldu

Dünya'nın en merak edilen sorusu yanıt buldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.