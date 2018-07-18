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Elektronik kelepçesini kırıp bir haftada üç kişiyi öldürdü

18.07.2018 15:39 | Son Güncelleme

ABD'nin Houston kentinde bir kız çocuğuna tecavüz girişimi dahil çeşitli suçlardan 27 yıl hapis yatan ve geçen yıl tahliye edilen bir mahkum, bir hafta içinde üç kişiyi öldürdükten sonra yakalandı.

Elektronik kelepçesini kırıp bir haftada üç kişiyi öldürdü

Elektronik kelepçesini kıran 46 yaşındaki Jose Gilberto Rodriguez öldürdüğü kişilerden birinin arabasıyla kaçarken 14 dakika süren bir takipten sonra gözaltına alındı.

Polis yetkililerine göre 5 Temmuz'da kelepçesini kestiği belirtilen Rodriguez, 9 Temmuz'da bir evi soydu. Dört gün sonra, yalnız yaşayan Pamela Johnson adlı 62 yaşındaki bir kadını öldüren Rodriguez, evden kaçarken kadının arabasını çaldı.

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MAĞAZA ÇALIŞANLARINI ÖLDÜRDÜ

Ertesi gün bir yatak mağazasının 28 yaşındaki çalışanını öldüren Rodriguez, iki gün sonra da yakınlardaki başka bir yatak mağazasının çalışanını vurdu.

Zanlının aynı gün bir benzin istasyonunda parasını aldığı bir otobüs şoförünü yaraladığı belirtildi.

NEDEN CİNAYET İŞLEDİĞİ BİLİNMİYOR

Houston Polis Müdürü Art Acevedo, Rodriguez'in yakalanmasından sonraki Twitter mesajında "Houston artık rahat bir nefes alabilir" dedi.

Polis yetkilileri Rodriguez'in cinayetleri neden işlediği sorusuna yanıt vermediğini söylüyor.

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ABD Houston Seri katil elektronik kelepçe Jose Gilberto Rodriguez

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